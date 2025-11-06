Urdhër-arresti për avokatin Delo Meçani në Vlorë. Akuzat që ngre prokuroria

Vlorë – Avokatit i vendoset “arrest shtëpie”, akuzohet për mashtrim, falsifikim dhe pastrim parash në vlerë prej 20 milionë lekësh
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë ka kërkuar dhe marrë miratimin e gjykatës për vendosjen e masës së sigurisë “arrest në shtëpi” ndaj avokatit Delo Meçani, i cili akuzohet për tre vepra penale të rënda:
“Mashtrim me pasoja të rënda” (neni 143, pika 3 e Kodit Penal),
“Falsifikimi i dokumenteve” (neni 186),
dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale” (neni 287).
Si u zbulua skema e mashtrimit
Hetimet nisën në nëntor 2024, në bazë të kallëzimit penal të shtetasve S. S. dhe B. E., të cilët pretendojnë se janë mashtruar nga avokati në fjalë.
Nga veprimet hetimore dhe provat e administruara, rezultoi se Delo Meçani përvetësoi shumën prej 19.200.000 lekësh të reja, duke përdorur gënjeshtra dhe mashtrim financiar, si dhe shpërdorim besimi ndaj klientëve të tij.
Sipas Prokurorisë, avokati ka përfituar vlerat monetare në mënyrë të padrejtë, duke konsumuar elementët e veprës penale të “mashtrimit me pasoja të rënda dhe në më shumë se një rast”.
Lëvizjet e dyshimta në llogaritë bankare
Gjatë hetimit janë evidentuar transaksione të dyshimta në llogaritë bankare të avokatit. Pas kalimit të shumës nga përmbaruesi gjyqësor, Meçani ka transferuar 2.000.000 lekë në llogarinë e shtetasit E. A., me përshkrimin “këst për blerje apartamenti”. Prokuroria vlerëson se ky veprim përbën përdorim të të ardhurave të fituara nga vepra penale, duke konsumuar elementët e pastrimit të parave.
Masa e sigurisë dhe vendimi i gjykatës
Në datën 04 nëntor 2025, Prokuroria e Vlorës i është drejtuar Gjykatës me kërkesë për caktimin e masës së sigurisë personale “arrest në burg” ndaj Delo Meçanit.
Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, me vendimin nr. 561, datë 05.11.2025, vendosi ta zbusë kërkesën duke caktuar masën e “arrestit në shtëpi”, bazuar në nenin 237 të Kodit të Procedurës Penale. Vendimi është ekzekutuar më 6 nëntor 2025.
Hetimet vijojnë
Prokuroria e Vlorës ka paralajmëruar se hetimet do të vazhdojnë për të verifikuar të gjitha transaksionet financiare të kryera nga avokati dhe personat e përfshirë, me qëllim identifikimin e plotë të mekanizmit të mashtrimit dhe trazimit të fondeve të përfituara në mënyrë të paligjshme. /noa.al
