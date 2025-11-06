Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Polici në Durrës arrestohet për korrupsion, kolegët i vënë prangat
Transmetuar më 06-11-2025, 09:29

Një punonjës policie është arrestuar sot në Durrës pasi akuzohet oër aferë korruptive në shumë gati të barabartë me rrogën mujore.

Policia lokale informoi se punonjësi i policisë është vënë në pranga nga kolegët e tij pasi dyshohet se ka marrë 60 mijë lekë për të zhbllokuar një makinë të sekuestruar.

Aksioni u krye nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (Rajoni Durrës – Kavajë) në bashkëpunim me Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

AMP tha se ka arrestuar punonjësin e policisë pasi dyshohet për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”.

Sipas hetimeve, shtetasi me iniciale G.H., i ka kërkuar dhe i ka marrë shtetasit E.S., një shumë prej 60 000 lekë të reja (të sekuestruara në cilësinë e provës materiale), duke i premtuar në këmbim që do ti nxirrte mjetin nga pika e bllokimit.

Po ashtu i premtoi dhe mosvendosjen e masës administrative.

Mësohet se e tërë shuma e marrë është gjetur dhe sekuestruar nga kolegët e policit në Durrës. /noa.al

