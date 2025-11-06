Shfrytëzonte 2 kineze për ‘punë’, arrestohet gruaja në Tiranë

Një 47-vjeçare kineze ka rënë në prangat e policisë së Tiranës pasi shfrytëzonte 2 gra gjithashtu kineze për prostitucion.
Këto të fundit 44 dhe 46 vjeçe, të cilat do të hetohen në gjendje të lirë e ushtronin këtë veprimtari në apartamentin ku jetonin.
Vijojnë hetimet për identifikimin e shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.
Njoftimi i policisë:
Specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme, në vijim të punës për goditjen e paligjshmërive në çdo formë të shfaqjes së tyre, bazuar në informacionet e siguruara për një rast prostitucioni, kanë organizuar dhe finalizuar në drejtimin e Prokurorisë së Tiranës, operacionin policor të koduar “Foreign 3”. Në kuadër të këtij operacioni:
-u arrestua shtetasja kineze F. Z., 47 vjeçe, për veprën penale “Shfrytëzimi i prostitucionit”;
-nisi procedimi penal për shtetaset kineze D. W., 44 vjeçe, dhe L. C., 46 vjeçe, për veprat penale “Prostitucioni” dhe “Mbajtja e ambienteve për prostitucion”.
Shtetasja kineze F. Z. shfrytëzonte për prostitucion, 2 shtetaset e tjera kineze, të cilat e ushtronin këtë veprimtari kriminale në apartamentin ku banonin.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
