Skandal në Tiranë. Nis hetimi për mjekun për sjellje të pahijshme ndaj pacientes

Tiranë, 6 nëntor 2025 — Një skandal tronditës ka shpërthyer në Qendrën Shëndetësore nr. 10 në Tiranë, pasi një pacientë denoncoi në emisionin “Stop” në Tv Klan sjelljen abuzive dhe ngacmimet seksuale të një mjeku, i identifikuar si Sinan M. Rasti po ngjall reagime të forta publike, duke ngritur shqetësime të thella mbi sigurinë dhe integritetin e pacientëve në institucionet shëndetësore publike.
Sipas denoncimit, qytetarja iu drejtua fillimisht një farmacie pranë qendrës shëndetësore për shqetësime shëndetësore. Aty mjeku u prezantua si doktor, i mati tensionin dhe e ftoi pacienten në qendër për kontroll më të detajuar. Gjatë vizitave të mëpasshme, ai kaloi kufijtë profesionalë dhe u përfshi në sjellje ngacmuese, duke bërë komente me natyrë seksuale, duke u afruar fizikisht dhe duke ushtruar presion psikologjik ndaj pacientes.
Në regjistrimet e bëra publike, mjeku dëgjohet duke përdorur gjuhë të papërshtatshme, duke bërë nënkuptime të hapura seksuale dhe duke tentuar të krijojë situata intime në ambientet e punës. Mjeku flet gjithashtu për marrëdhënie me praktikante dhe ofron pije alkoolike, duke shkelur rëndë normat etike dhe ligjore të profesionit.
Pacientja ka kundërshtuar në mënyrë të vazhdueshme sjelljen e tij, duke kërkuar fokus te vizita mjekësore dhe duke refuzuar hapur çdo qasje të papërshtatshme. Pamjet e transmetuara tregojnë momente ku mjeku përpiqet ta prekë dhe t’i afrohet fizikisht, pavarësisht refuzimeve të saj të vazhdueshme.
Ky rast ka provokuar indinjatë të gjerë publike dhe pritet reagim zyrtar nga autoritetet shëndetësore dhe organet ligjzbatuese. Mjeku mund të përballet me hetim penal për ngacmim seksual, abuzim me detyrën dhe shkelje të etikës profesionale.
Institucionet shëndetësore në vend pritet të vendosin masa të menjëhershme për pezullimin e mjekut dhe nisjen e procedurave disiplinore, ndërsa qytetarët kërkojnë hetim të plotë dhe ndëshkim shembullor për rastin.
Qytetarja – Si jeni? Të të pyes, nëse mund të marr ndonjë gjë kështu, se po ndiej si këputje, si aritmi, se këtu po të shkosh te qendra për të bërë vizitë…
Dr. Sinan M – Ta bëj unë vizitën, o goce, s’është problemi aty, se unë jam doktor, po mate njëherë tensionin ta shohim!
Qytetarja – Po ma bëre…!
Në vizitën e parë doktori tregohet i afërt dhe përpiqet të krijojë raport personal, duke e pyetur qytetaren për jetën private, gjendjen civile dhe origjinën.
Dr. Sinan M – Po mate tensionin njëherë!
Qytetarja – Ok!
Dr. Sinan M – Sa?
Farmacisti – 12, 8 e gjysmë.
Dr. Sinan M – Tani, këtë këputjen, e ke disa ditë?
Qytetarja – U bë nja dy, tre ditë.
Dr. Sinan M – Ju jeni gocë, jeni e martuar?
Qytetarja – Jam e ve.
Dr. Sinan M – S’ka gjë, s’të pyeta më gjatë. Nga ça rrethi vjen?
Qytetarja – Nga L***!
Dr. Sinan M – 10 me 7 e ke të ulët.
Qytetarja – Është i ulët?
Dr. Sinan M – Regjistroje pak emrin aty kësaj gocës! Vetëm ço të paktën, ço pak këtë këshu! Çoji më rrobat goce, se… Ulu aty, s’ka problem, se s’desha me të shtri! Çoji më rrobat mirë! Ça paske këshu? Si më rrike..! Për momentin, për momentin, nuk shikoj ndonjë gjë. Thjesht të ka ra tensioni. Nëqoftëse do ndihesh keq, po të jap numrin e telefonit edhe bjeri telefonit. Edhe po qe se ashtu, bëj një serum. Nëqoftëse ti ndihesh keq, edhe thuaj, përmend emrin tim. 69xxxxxx
Qytetarja – Doktor?
Dr. Sinan M – Sinani. Nji Sinan ka këtu.
Në vizitën e dytë, doktori i sugjeron të bëjë check-up falas, duke përmendur emrin e tij. Ai vazhdon me një sjellje, që e tejkalon marrëdhënien profesionale mjek-paciente.
Dr. Sinan M – Si jeni? Mirë? Të ka ra imuniteti. Do bësh një palë analiza gjaku. A do t’i bësh?
Qytetarja – Do i bëj, se…
Dr. Sinan M – Falas i ke! 12 me 9! Je një çikë frikacake. Shtrihu lart! Tani, sa vjeç ishe ti goce?
Qytetarja – XX!
Dr. Sinan M – XX. Ok! Tani ngjitu pak lart bëj edhe atë check up-in! Për 4 ditë të vijnë në e-Albania. Ti je në punë?
Qytetarja – Po! Po!
Dr. Sinan M – Prapë sot?
Qytetarja – Po në punë, nga puna u shkëputa.
Dr. Sinan M – Si je me problemet e menstruacionet e kështu gjërash?
Qytetarja – Të rregullta i kam pas.
Dr. Sinan M – Në kuptimin, flas, nuk ke pas ndonjë shqetësim, ndonjë diçka?
Qytetarja – Jo, s’është se kam vënë re ndonjë gjë.
Dr. Sinan M – Ngjitu lart aty vetëm me kartë identiteti! Thuaj jam me doktor Sinanin. Dakord? Mos e zgjat më muhabetin, jo kështu, jo ashtu!
Në vizitën e tretë, kur ndodhet i vetëm në zyrë, sjellja e tij kthehet në ngacmim seksual të hapur dhe të përsëritur.
Qytetarja – Doktor!
Dr. Sinan M – Super korrekte. Të ishe vonu edhe pak…
Qytetarja – Jo, po ngaqë më the pas orës 2 edhe prandaj…
Dr. Sinan M – Kishe marrë…?
Qytetarja – Do flasim për check up-in apo jo? Jo! Jo! Prit njëherë! Po prit, o..!
Dr. Sinan M – Check up-i është ashtu… Tani unë do të them vetëm një diçka.
Dr. Sinan M – Tani, sa kohë ke, që je divorcuar?
Qytetarja – U bënë vite.
Dr. Sinan M – Unë, kur të ftoj, ti e di. Unë nuk të ftoj kot. Unë të ftoj plot. Thjesht, ti m’u duke si e pafajshme, në kuptimin tamam të fjalës. Kur fillove fole pastaj, kuptova, që je për mu. Ja për shembull, tani të ka filluar aritmia menjëherë.
Qytetarja – Doktor! Të lutem! Prit!
Dr. Sinan M – Jo! Jo! Jo, se do pres unë. Unë desha vetëm për aritminë, se të ka filluar pak rrahja e zemrës.
Qytetarja – Po ndoshta nga sikleti tani.
Dr. Sinan M – Hë më, se ça sikleti do kesh ti?! Unë e ti dhe dhoma. Një sekondë! Ulu pak këtu!
Qytetarja – Hë, jo, jo, s’ka gjë! Ja, se unë po ulem këtu!
Dr. Sinan M – Dakord! Atëherë ke një diçka domethënë…
Qytetarja – Po prit!Më lësho dorën!
Dr. Sinan M – Ke ndonjë lidhje?
Qytetarja – Ncuq!
Dr. Sinan M – Nuk ke?
Qytetarja – Jo!
Dr. Sinan M – Sa u skuqe më… Ç’pate?
Qytetarja – Po tani pata siklet. Nuk e di, se unë erdha për vizitën, thashë do flasim për vizitën, për check up-in, që më the, se s’kisha kohë.
Dr. Sinan M – Jo unë…Flasim pastaj, se check up-in e bëjmë nesër!
Qytetarja – Po sot?
Dr. Sinan M – Sot do e bëjmë, të marrësh veten dhe do ta bëjmë. Dëgjo ti je, je me një moshe, që e kuptojmë njëri-tjetrin. Besoj, që ti, nuk është se të ik gjë. Të ka ik gjë domethënë nga ajo pjesa? Nuk të ka ik gjë. Më përpara dhe mund të ketë rrëshket nai gjë.
Doktori i bën komente me përmbajtje erotike, e ngacmon fizikisht, i bën ftesa me nënkuptime seksuale dhe mundohet të krijojë një situatë intime, duke shkelur rëndë etikën profesionale.
Dr. Sinan M – Me këta unë i kam thjesht, nuk dua, nuk dua as me i pa, me hedh sytë. Është ditë për ditë në punë. Tani, unë për grua, e kam një në shpi. Po e zure këtë këtu, që e ke zënë të dashur këtej, ke ik, se ti e ke grua pastaj, se ajo s’të len. Ore, unë kisha atë infermieren tjetër, që kam heq dhe aq më bezdiste, se po t’vishe ti dy herë-tre herë, ajo pastaj, sa hysh ti brenda, ajo të shifte ty nga maja e kokës te fundi i këmbës.
Dr.Sinan M – Ishin nja dy goca, të betohem, ishin shumë të reja. Ishin praktikante. Unë vetëm, ato të dyja. Po ju?
Dr.Sinan M – Praktikante. Po shumë mirë, ça viti jeni? – i thashë unë. A ikim, hajmë një drekë diku? Ju çoj unë me makinë në një fshat andej nga Bërzhita. Okej, ne na ke, thonë. Luta një shok të vijë, dy, tre, se ishin dy këto, por pesë veta nuk erdhën. Ika vetëm. Ça të bëja unë i shkreti…
Pacientja – Të zuri halli ty, doktor?
Dr.Sinan M – Më zuri halli…Edhe bëmë treshe, se i binte treshe, dmth. Tani u qetësove, që t’i mas prapë të rrahurat?
Qytetarja – Hë, s’ka gjë e jemi mirë. Tani do shtrihem unë të vizitohem aty, apo ti tashi…?
Dr. Sinan M – A t’i heq pak kartelat?
Qytetarja – Jo! Jo! Tani, o doktor, tashi..!
Dr. Sinan M – Po mirë! Ulu pak, se s’ka nai gjë!
Qytetarja – Tani, këtu jemi në zyrë.
Dr. Sinan M – Zyrë vari lesht’, se zyrë shteti!
Qytetarja – Qendër shëndetësore!
Dr. Sinan M – Po ça qendër leshi?! Vetëm këtu, andej kemi këta… I kemi të monitorume.
Qytetarja – Tani të flasim për vizitën, se për vizitën erdha!
Dr. Sinan M – Unë dhe t’u afrova, për vizitën.
Qytetarja – Po ti m’u afrove, por ajo nuk është vizitë. Jo! Jo! Të lutem! Jo! Jo! Doktor! Jo!
Dr. Sinan M – Po më shtyn kështu!
Qytetarja – Po të shtyj normal, se po më vjen sipër. Normal, që po të shtyj. Normal, që po të shtyj. Hë, se dëgjohemi jashtë!
Dr. Sinan M – Po vari mo k* rin! Mu më shumë sesa… vari leshtë atyre, se… aty më rri mu, më plasi k*ri për to. As më rr*het fare! I fus çelësin tani ene vetëm me të dhënë ty puthje.
Qytetarja – Jo! Jo! Doktor, të lutem!
Doktori – Mirë!
Në bisedat e mëtejshme doktori shfaq gjuhë të papërshtatshme, ofendon kolege femra dhe flet hapur për dëshira seksuale.
Dr. Sinan M – Mos ke qejf ndonjë kështu, gotë?
Qytetarja – Ça gote?
Dr. Sinan M – Pimë ndonjë duhan dhe pak raki!
Qytetarja – Eh, ç’na stresove doktor!
Dr. Sinan M – Mirë të them Exxxx, tani kam qejf të shkoj me ty!
Qytetarja – Vij për vizitë e më thotë doktori, “dua të shkoj me ty”…
Dr. Sinan M – S’e ke bezdi ta heq pak. Zhvishu doktor! Ja, sa t’i fus çelësin derës! Do ta ngresh çikë?
Qytetarja – Jo! Unë piva, s’pi dot më. Jo! Jo! S’pi dot më!
Dr. Sinan M – Hë moj, se s’është ndonjë gjë ça…
Qytetarja – Nejse, se sot ke pi një çikë ti…
Dr. Sinan M – Jo! Piva, se të prita ty, me thonë të drejtën.
Qytetarja – O doktor! Të lutem! O doktor! Të lutem! Të lutem! Se po e mora situatën në dorë, do zhvishesh aty, ku je pastaj!
Dr. Sinan M – Normal, që do zhvishem!
Qytetarja – Jo! Jo! Ik te vendi jot! Dil, dil te vendi jot! Jo! Jo! Jo, jo, jo, jo, jo mor doktor..! Seriozisht e more?
Dr. Sinan M – Jo ti…
Qytetarja – Jo, jo doktor! Doktor, jo! Të lutem! Jo,jo,jo..!
Dr. Sinan M – Mirë! Ka ndonjë gjë? S’ka ndonjë gjë!
Doktor Sinani thotë se ka patur të dashur një infermiere, ndërsa me dy praktikante njëherësh ka kryer raport. Ai i ofron pacientes raki dhe duhan, i bën propozime seksuale të drejtpërdrejta dhe tenton ta prekë fizikisht.
Dr. Sinan M – Megjithatë dëgjo! Unë mendoj këshu!
Qytetarja- Hë!
Dr. Sinan M – Më mirë ta bëjmë! Mos e zgjat kot, sepse është më e këndshme ta bëjmë, se mos ta bëjmë!
Qytetarja – O doktor!
Dr. Sinan M – S’ka gjë edhe ato do i bëjmë. Megjithatë, tani unë ta kërkova. Tani më thuaj po, jo!
Qytetarja – Jo doktor, se s’kam ardhur për atë punë!
Dr. Sinan M – Jo sot moj! Hahahahha..! Hajt ta mat dhe njëherë tensionin! Fati im është, që të njofta! Pse ma çoi Zoti!
Qytetarja – Jo! Jo!
Dr. Sinan M – Jam i keq!
Qytetarja – I keq? Të lutem! Doktor të lutem! Tani më lësho, se më…! Tani, të lutem! A po e mat, apo s’po e mat tensionin tashi? Do ma heqësh këtë?
Dr. Sinan M – Po ti e din, që në fund hiqet ai…/tvklan.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd