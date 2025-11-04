Botërori “Brazil 2027” për femra/ Vajzat kuqezi të Shqipërisë njohin kundërshtaret

ZVICER – Kombëtarja e femrave kuqezi njohu këtë të martë rivalet që do të ketë përballë në kualifikueset e Botërorit “Brazil 2027”. Në shortin e hedhur në selinë e UEFA-s në Nyon të Zvicrës, Shqipëria është pozicionuar në grupin B1, ku bëjnë pjesë edhe Uellsi, Çekia dhe Mali i Zi.
Ndeshjet kualifikuese do të zhvillohen sipas sistemit vajtje-ardhje dhe sipas kalendarit të UEFA-s, takimet kualifikuese do të nisin në muajin shkurt dhe sfidat përmbyllëse do të luhen në qershor.
Pas përfundimit të ndeshjeve kualifikuese, do të nisë faza play-off. Kombëtarja e femrave tona kuqezi mund të kualifikohet në këtë fazë nëse renditet në vendin e I, II ose të III-të të grupit B.
Ja dhe kalendari i ndeshjeve:
Ndeshja 1 & 2: 26 shkurt – 7 mars 2026
Ndeshja 3 & 4: 9-18 prill 2026
Ndeshja 5 & 6: 3-9 qershor 2026
