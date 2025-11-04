Vdekje e dyshimtë e shqiptarit në Itali — familja hedh poshtë versionin zyrtar

Torino | 4 nëntor 2025
Dy vite pas gjetjes së trupit të Klaudio Myrtajt në një garazh në Vernante, familja e tij vazhdon betejën juridike në Itali, duke refuzuar konkluzionin zyrtar të prokurorisë se bëhej fjalë për vetëvrasje. Të afërmit dhe ish-partnerja e 34-vjeçarit pretendojnë se ai është ekzekutuar dhe kërkojnë rindërtime të thelluara të ngjarjes.
Myrtaj u gjet më 4 nëntor 2023 me plagë plumbi në bark dhe ndërroi jetë disa orë më vonë në spitalin e Cuneos. Në fillim hetimet nuk përjashtonin pistën e vrasjes, por më pas prokuroria e Cuneos kërkoi mbylljen e çështjes, duke e konsideruar rast vetëvrasjeje.
Për familjen dhe avokatët është e pavend që arma e krimit, një pistoletë kalibri .22, nuk u gjet menjëherë në vendngjarje. Armë e cila u gjend vetëm disa ditë më vonë në një sirtar të punishtes ku Klaudio punonte herë pas here. Avokati Alessandro Parola, që përfaqëson ish-partneren, e cilëson këtë fakt si të jashtëzakonshëm dhe kërkon hetime për personin që e zhvendosi armën.
Avokatët e familjes argumentojnë se zhvendosja e armës dhe vonesa në gjetjen e saj ngrejnë dyshime serioze: kush e lëvizi armën, përse dhe me çfarë motive? Sipas tyre, vendosja e armës në sirtar disa ditë më vonë mund të jetë tentativë për të manipuluar provat dhe për ta paraqitur ngjarjen si vetëvrasje.
Megjithëse nuk ka urdhër-arreste apo persona zyrtarisht nën hetim për vdekjen e Klaudios, familja kërkon që gjyqtari i hetimeve paraprake të urdhërojë hetime të mëtejshme, në mënyrë që të sqarohet nëse arma është zhvendosur me qëllim për të fshehur një krim.
Të afërmit përshkruajnë Klaudion si një njeri të dashur për jetën, i qeshur dhe punëtor — karakteristika që sipas tyre përjashtojnë logjikën e një vetëvrasjeje. Ata njoftojnë se do të vazhdojnë betejën ligjore deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes.
Në ditët në vijim pritet vendimi i gjyqtarit të hetimeve paraprake, i cili mund të urdhërojë rihapjen e hetimeve ose të konfirmojë mbylljen e dosjes. Familja thotë se nuk do të ndalet derisa "e vërteta të dalë në dritë".
