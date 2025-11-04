Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Videoja që po bën xhiron e rrjetit, policia gjermane “arreston” në mes të autostradës një… mjellmë
Transmetuar më 04-11-2025, 17:11

Policia gjermane ka bërë bujë në mediat sociale me një video që tregon një oficer policie duke “kapur” një mjellmë të humbur.

Ngjarja ndodhi në shtetin e Rheinland-Pfalz, kur shpendi u pa pranë një autostrade, duke paraqitur rrezik si për shoferët ashtu edhe për veten.

Sipas autoriteteve, mjellma dukej se ishte humbur dhe ishte në rrezik të goditej nga automjetet që kalonin. Oficerët e larguan shpejt atë dhe e transportuan në një vend të sigurt.

Videoja humoristike e “arrestimit” u postua në mediat sociale dhe u bë virale. Ata që e panë komentuan pozitivisht për përpjekjet e autoriteteve për të mbrojtur kafshën, ndërsa policia shpjegoi se gjithçka u bë për sigurinë e mjellmës dhe të shoferëve.

Policia gjermane kujton se në raste të tilla, informimi i menjëhershëm i autoriteteve është thelbësor, në mënyrë që kafshët të mund të largohen pa rrezik.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

