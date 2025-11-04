Neymar mund ta ndjekë Kupën e Botës nga televizori

BRAZIL – Carlo Ancelotti mund të ketë shuar çdo shpresë të mbetur për ta parë Neymarin përsëri me fanelën e Brazilit në Kupën e Botës 2026.
Trajneri i kombëtares braziliane ka vënë në dukje edhe një herë gjendjen e pamjaftueshme fizike të yllit të Santos, duke konfirmuar se 33-vjeçari nuk është aktualisht pjesë e planeve të tij.
“Nuk kam folur me Neymarin kohët e fundit”, tha Ancelotti të hënën, në prag të njoftimit të skuadrës së tij për miqësoret e nëntorit kundër Senegalit dhe Tunizisë. “Do ta shohim kur ai mund të rikuperohet dhe të luajë përsëri.”
Pas kësaj deklarate të sjellshme fshihet një mesazh i qartë: pa formë fizike dhe kohë loje, Neymar nuk do të marrë asnjë trajtim të veçantë. Trajneri këmbënguli: “Për Kupën e Botës, ne kemi nevojë për lojtarë në gjendje të shkëlqyer fizike.”
Neymar po paguan çmimin për kohën e kufizuar të lojës
Që kur u rikthye te Santos në fillim të vitit 2025, Neymar ka treguar me siguri talentin e tij, por ai është prekur edhe nga dëmtimet. Më i fundit, një dëmtim në kofshë, e ka mbajtur jashtë fushës për disa javë; ai ka luajtur vetëm 23 minuta që nga mesi i shtatorit.
Si rezultat, ai ka kaluar më shumë se një vit pa u paraqitur për ekipin kombëtar, duke mos e veshur fanelën braziliane që nga tetori i vitit 2023.
Ndërkohë, konkurrenca intensifikohet në sulm: Vinicius Jr., Rodrygo, Richarlison, Joao Pedro, Estevão dhe Savinho po luftojnë të gjithë për vende me performanca vazhdimisht të larta.
Edhe pse Neymar mbetet golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave i Brazilit (79 gola në 128 paraqitje), mungesa e tij e zgjatur dhe fiziku i brishtë duket se ia kanë vulosur fatin.
