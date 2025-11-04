PSG vs Bayern: përballje e madhe në fushë dhe në paga – kush dominon financiarisht?

4 nëntor 2025
Përballja e mbrëmjes së sotme në Ligën e Kampionëve midis Paris Saint-Germain dhe Bayern Munich pritet të jetë jo vetëm një spektakël futbolli, por edhe një duel ekonomik mes dy prej klubeve më të fuqishme në Evropë.
PSG, nga superyjet te një strukturë më e balancuar
Pas epokës së “yjeve të mëdhenj” si Neymar, Messi dhe Mbappé, klubi parizien ka ndryshuar ndjeshëm strategjinë e tij të pagave. Pa kontratat gjigante të së kaluarës, PSG ka riorganizuar buxhetin, duke e ulur faturën vjetore të pagave nga mbi 700 milionë në rreth 600–650 milionë euro për sezonin 2025–2026.
Megjithatë, niveli mbetet ndër më të lartët në botë. Ousmane Dembélé kryeson me rreth 18 milionë euro në vit, i ndjekur nga Marquinhos, Lucas Hernández dhe Achraf Hakimi me rreth 13 milionë euro secili. Talente si Zaïre-Emery dhe Vitinha fitojnë mbi 10 milionë euro në vit, duke treguar se PSG mbetet një fuqi financiare, por më e kujdesshme.
Bayern Munich, modeli gjerman i qëndrueshmërisë
Në anën tjetër, Bayern Munich vazhdon të ruajë filozofinë e menaxhimit të qëndrueshëm, duke balancuar fitimet dhe performancën. Me të ardhura rekord prej 951 milionë eurosh dhe një fitim neto mbi 43 milionë euro, gjiganti bavarez mbetet shembull i stabilitetit ekonomik.
Fatura e pagave është rreth 430 milionë euro – ndjeshëm më e ulët se ajo e PSG-së, por me shpërblime të strukturuara sipas performancës. Harry Kane kryeson me 25 milionë euro në vit, i ndjekur nga Serge Gnabry dhe Jamal Musiala me rreth 19 milionë euro. Bilanci
Në aspektin financiar, PSG dominon në totalin e pagave, ndërsa Bayern shkëlqen në qëndrueshmëri dhe fitim neto. Një përballje që tregon jo vetëm dy filozofi të ndryshme futbolli, por edhe dy mënyra të kundërta për të ndërtuar suksesin.
