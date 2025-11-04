Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Dënohet me 17 vite burg adoleshenti që vrau 13-vjeçaren shqiptare. Motra: Ky m’t do dalë 30 vjeç nga burgu!
Transmetuar më 04-11-2025, 15:08

4 nëntor 2025

Gjykata e të Miturve në Bolonja ka dhënë vendimin për ngjarjen tragjike që tronditi opinionin publik një vit më parë: adoleshenti 16-vjeçar, i akuzuar për vrasjen e Aurora Tilës, vajzës shqiptare 13-vjeçare, është dënuar me 17 vite burg.

Ngjarja ndodhi më 25 tetor 2024 në Piacenza, kur e mitura humbi jetën pasi u hodh nga ballkoni i banesës. Hetimet e autoriteteve italiane zbuluan se pas ngjarjes qëndronte i dashuri i saj, atëherë 15 vjeç.

Pas shpalljes së vendimit, motra e viktimës, Viktoria Tila, reagoi e prekur në rrjete sociale, duke shprehur zhgënjimin për dënimin që ajo e konsideroi të lehtë në raport me humbjen e motrës.

Familja e vajzës ka kërkuar drejtësi të plotë dhe dënim maksimal për autorin e ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...