‘Na ke lekë borxh’! 6 persona nën hetim për shantazh. 3 prej tyre vëllezër
Transmetuar më 04-11-2025, 14:43

Tiranë, 4 nëntor 2025

Një 29-vjeçar dhe familja e tij kanë rënë pre e kanosjeve dhe shantazhit nga disa persona që pretendonin se ai u kishte borxh një shumë parash.

Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin policor të koduar “Pretendimi”, duke vënë në pranga një 26-vjeçar dhe duke proceduar penalisht katër të tjerë. Një tjetër person, 28 vjeç, është shpallur në kërkim.

Sipas njoftimit zyrtar, shtetasit e dyshuar kanë vepruar në bashkëpunim, duke ushtruar presion ndaj të riut për t’i dorëzuar një shumë parash që ata pretendonin se u takonte.

Gjatë operacionit u sekuestrua edhe një automjet i përdorur nga autorët e dyshuar.

Hetimet po vijojnë për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe për kapjen e personit të shpallur në kërkim.

Materialet i janë kaluar Prokurorisë për veprime të mëtejshme, në kuadër të veprës penale “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë”, kryer në bashkëpunim.

