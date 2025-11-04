Berisha: “Rama është ulur mbi 50 milionë euro, tani është radha e qytetarëve t’i përgjigjen”

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka vijuar me akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama gjatë një deklarate për mediat këtë të martë, duke e lidhur atë me çështjen e inceneratorëve dhe zhvillimet e fundit në hetime.
Berisha u ndal tek procedurat hetimore për ish-zyrtarë të lartë të përfshirë në aferën e inceneratorëve, duke pretenduar se “prokuroria është nën ndikimin politik të Ramës”.
“Tani është radha e qytetarëve që t’i përgjigjen Ramës. Ai është ulur mbi 50 milionë euro. 130 milionë euro janë vetëm nga djegësi i Tiranës. U shpall falimentimi i strategjisë së djegësave, pasi janë harxhuar mbi 400 milionë euro të qytetarëve shqiptarë me llamarinat e Fierit dhe Elbasanit, pa asnjë të dënuar,” – deklaroi Berisha.
Në vijim, ai përmendi disa ish-zyrtarë të qeverisë si pjesë të dosjeve hetimore, duke shtuar se “çdo veprim është bërë me dijeninë dhe urdhërin e kreut të qeverisë”.
“Asnjë nga këto nuk mund të ndodhte pa diktimin e Ramës. Është vetë ai që i kontrollon të gjitha,” – tha ndër të tjera Berisha.
Kujtojmë se çështja e inceneratorëve është aktualisht nën hetim nga SPAK, ndërsa disa ish-zyrtarë, mes tyre Lefter Koka dhe Alqi Bllako, ndodhen në proces gjyqësor për akuzat e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës.
