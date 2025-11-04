Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
EMRAT/ Grabitën dhe mbajtën peng biznesmenin italian, në pranga edhe “skifteri” shqiptar
Transmetuar më 04-11-2025, 12:28

Një operacion i gjerë i policisë italiane mes Trentos dhe Milanos ka çuar në arrestimin e tretë të një grupi grabitësish shqiptarë, të dyshuar për rrëmbimin dhe grabitjen e një biznesmeni italian.

Të ndaluarit janë Klodjan Cesku, 31 vjeç dhe Arsild Memaj, 21 vjeç, ndërsa në pranga ka përfunduar edhe një bashkëpunëtor tjetër, i cili u arrestua në Verona, teksa ndodhej me familjen në pushime.

Sipas hetuesve italianë, grupi ishte i organizuar dhe kishte planifikuar grabitjen e biznesmenit Eugenio Gallizioli, pronar i një kompanie të njohur tekstili. Grabitja ndodhi natën mes 7 dhe 8 tetorit, në vilën e tij në Trento.

Nga kasaforta e biznesmenit u morën rreth 300 mijë euro në para dhe bizhuteri ari, të cilat ende nuk janë gjetur. Viktima u mbajt peng për disa orë nën kërcënimin e armëve, derisa grabitësit u larguan nga vendngjarja me makinën e tij, që më pas e braktisën.

Falë pamjeve të kamerave të sigurisë, policia arriti të identifikojë dhe arrestojë autorët e dyshuar. Të tre ndodhen në paraburgim, në pritje të gjyqit, ndërsa hetimet për gjurmimin e plaçkës së grabitur vazhdojnë.

