EMRAT/ Grabitën dhe mbajtën peng biznesmenin italian, në pranga edhe “skifteri” shqiptar

Një operacion i gjerë i policisë italiane mes Trentos dhe Milanos ka çuar në arrestimin e tretë të një grupi grabitësish shqiptarë, të dyshuar për rrëmbimin dhe grabitjen e një biznesmeni italian.
Të ndaluarit janë Klodjan Cesku, 31 vjeç dhe Arsild Memaj, 21 vjeç, ndërsa në pranga ka përfunduar edhe një bashkëpunëtor tjetër, i cili u arrestua në Verona, teksa ndodhej me familjen në pushime.
Sipas hetuesve italianë, grupi ishte i organizuar dhe kishte planifikuar grabitjen e biznesmenit Eugenio Gallizioli, pronar i një kompanie të njohur tekstili. Grabitja ndodhi natën mes 7 dhe 8 tetorit, në vilën e tij në Trento.
Nga kasaforta e biznesmenit u morën rreth 300 mijë euro në para dhe bizhuteri ari, të cilat ende nuk janë gjetur. Viktima u mbajt peng për disa orë nën kërcënimin e armëve, derisa grabitësit u larguan nga vendngjarja me makinën e tij, që më pas e braktisën.
Falë pamjeve të kamerave të sigurisë, policia arriti të identifikojë dhe arrestojë autorët e dyshuar. Të tre ndodhen në paraburgim, në pritje të gjyqit, ndërsa hetimet për gjurmimin e plaçkës së grabitur vazhdojnë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd