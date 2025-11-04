‘Shpirt… më vrau’ – Çfarë ndodhi në Kalanë e Beratit, para syve të vajzës së vogël. Rrëfimi i plotë i gruas së Kelit

“Shpirt, më vrau…” – Rrëfimi tronditës i bashkëshortes së Keli Hoxhës për momentet e masakrës në Kalanë e Beratit: “Vajza i tha babait ‘A mund ta prek kalin?’… fëmijët janë në shok, nuk flasin e nuk hanë”
Një rrëfim që të ngjeth mishin ka dhënë Vjola Haxhia, bashkëshortja e Keli Hoxhës, 42-vjeçarit që u masakrua me thikë më 28 tetor në Kalanë e Beratit, ku kishte shkuar për vizitë me familjen.
Në një mesazh dërguar gazetarit Blendi Fevziu, ajo ka treguar me detaje dinamikën e ngjarjes që i mori jetën burrit të saj, përballë fëmijëve të mitur.
Çifti jetonte prej 14 vitesh në Britaninë e Madhe, ndërsa kishin ardhur në Shqipëri për pushime. Një nga destinacionet që kishin zgjedhur ishte Kalaja e Beratit — një vizitë që do të kthehej në makth.
“Vajza pa kalin dhe i tha babait: A mund ta prek?”
Sipas rrëfimit të Vjolës, gjithçka nisi në mënyrë krejt të zakonshme. Në qendër të kalasë ndodhej një kalë i lidhur, pa praninë e të zotit. Vajza e tyre 8-vjeçare, Sevia, e pa dhe pyeti me pafajësi të atin: “Babi, a mund ta prek kalin?”
Keli iu afrua bashkë me vajzën, duke e mbajtur për dore. Në atë moment, u shfaq pronari i kafshës — 63-vjeçari Kristo Mema (i njohur edhe si Kontandin Hoxhaj) — i cili, siç tregon gruaja, filloi të ulërinte me tone të ashpra, duke thënë se “kali acarohet, mos e prekni”.
“Keli i tha me qetësi që të mos shqetësohej, sepse ishte rritur në fshat, kishte pasur edhe vetë kuaj dhe dinte si të sillej me ta”, tregon Vjola.
Por në vend që situata të qetësohej, autori nis të debatojë me fjalor të ulët e fyese. “Bashkëshorti im i tha: je në moshën e gjyshit tim dhe nuk dua të debatoj me ty. Theksoj se në atë moment Keli ishte dorë për dore me vajzën”, shton ajo.
“E pështyu tri herë nga pas dhe pastaj e goditi me thikë”
Sipas dëshmisë së gruas, Keli i ktheu shpinën dhe nisi të afrohej drejt saj e familjarëve të tjerë, për të shmangur konfliktin. Por, pas disa hapash, autori e pështyu tri herë nga pas dhe e ofendoi rëndë.
“Burri im u kthye për t’i folur, por gjithçka ndodhi brenda sekondash. U kthye nga unë, vuri dorën në bark dhe më tha: ‘Shpirt, njofto ambulancën se më vrau me thikë.’
Pastaj ra në tokë, i mbuluar me gjak,” rrëfen gruaja me tronditje.
Ajo thotë se në vendngjarje kishte mbi 100 turistë, dëshmitarë të momentit dramatik. “Ka mjaft dëshmitarë që mund ta konfirmojnë çdo gjë,” shton Vjola, duke përgënjeshtruar disa raportime mediatike që kanë përmendur pagesa apo foto me kalin si shkak të ngjarjes.
“E kundërshtoj rreptësisht një lajm të tillë. Ai nuk bëri asnjë foto dhe nuk kishte asnjë arsye për debat.”
“Fëmijët janë në shok, nuk flenë, nuk hanë, nuk flasin”
Në mesazhin e saj, Vjola tregon edhe për gjendjen e rëndë të fëmijëve që panë gjithçka me sytë e tyre.
“Mund të më ishte vrarë edhe fëmija në ato momente. Janë në gjendje të rëndë shoku, nuk flenë, nuk hanë, nuk flasin. Askush nuk po pyet si janë ata sot.”
Ajo i bën apel institucioneve të shtetit dhe mediave që të mos harrojnë anën njerëzore të tragjedisë.
“Nuk dua vetëm që të dënohet autori, por të di pse shteti nuk pyet si janë fëmijët e mi, që panë babain të rrëzohej përpara syve të tyre.”
Ngjarja tronditi opinionin publik në fund të tetorit, kur Keli Hoxha, 42 vjeç, humbi jetën pas plagëve të marra nga Kristo Mema, i cili u arrestua pak orë më vonë. Hetimet për krimin vazhdojnë, ndërsa dëshmia e bashkëshortes së tij mbetet një nga rrëfimet më të dhimbshme që ka dëgjuar vendi vitet e fundit.
Mesazhi:
Pershendetje zoti Fevziu
Une jam Vjola Haxhia bashkeshorjta e Keli Hoxha qe u vra te marten ne Berat. Fillimisht doja tju falendroja shume per ceshtjen qe ke trajtuat edhe kohen qe i keni kushtuar ngjarjes tone.
Ne familjarisht kemi 14 vite qe jetojme ne Britanine e madhe, kishim ardhur ne shqiperi per pushime edhe nje nga destinacionet tona ishte vizita ne kalane e Beratit per tju mesuar edhe femijeve me shume nga historia shqiptare.
Ne vizituam kalane me familjen time edhe nenen e bashkeshorti, diku nga qendra e kalase ishte nje kale i lidhur ne shtylle qe vajza ime 8 vjecare Sevia e pa edhe i tha babait te saj: a mund te aftohem ta prek kalin? Theksoj qe ne ate moment kali ishte vetem nuk kishte te zotin aty.
Keli bashke me vajzen u afruan ta preknin kalin nga gusha, ne ate moment shfaqet pronati i kalin duke uleritur direkt qe mos ta preknin kalin sepse acarohet. Burri i tha mos u shqeteso sepse une jam rritur ne fshat ku kisha edhe kale edhe di si ta trajtoj
Ai filloj duke debatuar me bashkeshortin tim ne nje gjuhe shume vulgare. Bashkeshorti im i tha se je ne moshen e gjyshit tim edhe nuk po merem te debatoj me ty. THEKSOJ se keto momente Keli ishte dore per dore me vajzen.
I ktheu shpinen edhe u nis te vinte nga ne. Ne ate moment ai e peshtyu nga mbrapa brrin tim 3 here edhe e ofendoi nga familja. Burri im u kthye edhe ju aftua por ne sekond direk u kthye nga une edhe me dore ne bark me tha: shpirt njofto ambulancen se me vrau me thike, dhe ra ne toke i mbuluat me gjak. Aty kishte mbi 100 turiste qe po shikonin edhe mund te keni mjaftushem deshmitare per ta konfirmuar.Kam lexuar ne disa media qe u vra sepse nuk beri beri pagesen. E kundershtoj rreptesisht nje lajm te tille sepse nuk beri asnje foto.
Perse mediat nuk flasin apo shteti nuk interesohet si jane femijet i mi? Qe jane ne shok, qe mund tme ishte vrare edhe femija me thike ne ato momente. Femijet jane ne gjendje shoku. Nuk flene, nuk hane nuk flasin.
