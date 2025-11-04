Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama anulon në minutë të fundit udhëtimin për në Bruksel!
Transmetuar më 04-11-2025, 11:25

BRUKSEL- Kryeministri Edi Rama ka anuluar në minutë të fundit udhëtimin për në Bruksel për samitin për zgjerimin e BE-s. Ende nuk dihet se cilat janë arsyet që Rama ka marrë këtë vendim, pasi ishte parashikuar që ai të merrte pjesë në një prej paneleve.

Mbërritja e Ramës në Bruksel, duhej që të ishte në orën 15:00, ku do të merrte pjesë bashkë me kryeministrin malazez Milojko Spajiq, dhe Kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski. Në këtë samit, kryeministrat do të diskutonin në lidhje me progresin e vendeve kandidate dhe sfidat e procesit të integrimit

