Vrau turistin nga Tirana para vajzës së tij 8-vjeçare, bashkëshortja rrëfen momentet e tmerrit

Berat, 4 nëntor 2025 – Një vizitë turistike në Kalanë e Beratit është kthyer në një ngjarje tragjike për familjen Haxhia, që kishte ardhur nga Britania për pushime në Shqipëri. Më 28 tetor, 41-vjeçari Keli Haxhia u vra me thikë nga 63-vjeçari Kristo Mema (i njohur edhe si Kontandin Oxhaj), pas një konflikti të çastit për një kalë të lidhur në zonën muzeale të kalasë. Në një rrëfim tronditës për mediat, bashkëshortja e viktimës, Vjola Haxhia, ka treguar dinamikën e ngjarjes, duke përshkruar momentet e fundit të jetës së burrit të saj. Ajo tha se gjithçka nisi kur vajza e tyre 8-vjeçare, Sevia, u afrua për të prekur kalin që ndodhej pa pronar pranë një shtylle.
“Vajza më pyeti nëse mund ta prekte kalin. Keli iu afrua bashkë me të dhe e preku nga gusha. Në atë moment doli i zoti i kalit, filloi të ulërinte dhe ta ofendonte burrin tim me fjalë të rënda. Keli i tha se nuk do të debatonte me një njeri në moshën e gjyshit të tij dhe u kthye për të ardhur tek ne,” – rrëfen Vjola.
Sipas saj, në çastin kur Keli u largua, autori e pështyu dhe e ofendoi disa herë, ndërsa më pas e goditi me thikë në bark, ndërkohë që ai ishte ende duke mbajtur vajzën për dore.
“U kthye nga unë dhe më tha: ‘Shpirt, njofto ambulancën se më vrau me thikë’, pastaj ra në tokë i mbuluar me gjak,” – tregon bashkëshortja mes lotësh, duke shtuar se në vendngjarje ndodheshin mbi 100 turistë që panë gjithçka.
Familja Haxhia jetonte prej 14 vitesh në Britaninë e Madhe dhe kishte ardhur për pushime në Shqipëri. Vjola shprehu indinjatën për mënyrën si është trajtuar ngjarja në disa media, duke mohuar pretendimet se konflikti ndodhi për pagesën e një fotografie me kalin.
“Nuk bëri asnjë foto, nuk pati asnjë pagesë. Dua që të thuhet e vërteta dhe shteti të interesohet për fëmijët e mi, që janë në shok dhe nuk flenë, nuk hanë, nuk flasin,” – përfundon ajo.
Ngjarja ka tronditur opinionin publik, ndërsa autori i dyshuar ndodhet në paraburgim në pritje të hetimeve të mëtejshme.
