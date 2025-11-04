Paolo Fox: Tre shenjat me fat dhe tre më pak të favorizuara të ditës së martë 4 nëntor 2025

Kjo e martë, 4 nëntor 2025, është një ditë që favorizon veprimin dhe vendosmërinë, por kërkon kujdes me emocionet. Dashi, Akrepi dhe Shigjetari do të ndiejnë forcën e yjeve në çdo fushë, ndërsa Binjakët, Gaforrja dhe Virgjëresha duhet të tregojnë më shumë durim e qetësi për të mos prishur ekuilibrin e ditës. Në përgjithësi, është një ditë për të mësuar të ruash masën mes impulsit dhe reflektimit
Qielli i kësaj të marte sjell lëvizje të forta, emocione të përziera dhe vendime që kërkojnë qetësi e maturi. Hëna ndodhet në shenjën e Dashit, duke ndezur dëshirën për veprim, guxim dhe nisma të reja, por njëkohësisht mund të nxisë edhe impulsivitet e tension.
Disa shenja do të ndihen të mbushura me energji dhe gati për të përparuar, ndërsa të tjera do të kenë nevojë të ndalen për të ruajtur ekuilibrin.
Ja cilat janë shenjat që do të ndriçojnë sot dhe ato që duhet të tregojnë më shumë kujdes, sipas Paolo Fox.
Shenjat më me fat të ditës
Dashi
Me Hënën në shenjën tënde, kjo është dita jote. Energjia, vendosmëria dhe ideja e qartë për atë që dëshiron të arrish të vendosin në qendër të vëmendjes. Projektet që kanë mbetur pezull mund të marrin drejtim të ri, ndërsa në punë arrin të fitosh respektin e të tjerëve. Duhet vetëm të shmangësh ngurtësinë dhe të dëgjosh edhe mendime të tjera — bashkëpunimi mund të të sjellë përfitime të papritura. Në dashuri, një qasje më e butë do të ndihmojë në ruajtjen e qetësisë në çift. Sot ke mundësi të ndërtosh bazat e një suksesi personal që do të ndihesh krenar ta ndash.
Akrepi
Dita e sotme i gjen Akrepat në një fazë shumë pozitive. Qielli u jep forcë, qartësi dhe aftësi për të marrë vendime që më parë janë shtyrë. Në punë, projektet marrin hov, ndërsa në marrëdhënie ndjehet dëshira për t’u çliruar nga çdo pengesë. Ky është momenti ideal për t’u larguar nga njerëzit që të kufizojnë dhe për të nisur një fazë të re, më të shëndetshme. Në dashuri, pasioni ndizet dhe lidhjet marrin jetë të re. Sot çdo ndryshim që bën do të çojë drejt përmirësimit, nëse vepron me qetësi dhe bindje të plotë.
Shigjetari
Një ditë e mbushur me entuziazëm dhe frymëzim. Hëna dhe Merkuri janë në pozicion që të favorizon, duke të ndihmuar të rifitosh besimin në vetvete pas një periudhe pasigurie. Në punë, mund të lindë një mundësi e re që hap perspektiva të rëndësishme. Edhe në dashuri, ndjenjat janë më të hapura dhe optimizmi ndikon pozitivisht te partneri. Kjo ditë të ndihmon të lësh pas lodhjen e muajve të kaluar dhe të ndërtosh me më shumë energji atë që ke dëshiruar prej kohësh.
—
Shenjat më pak të favorizuara të ditës
Binjakët
Dita është e mbushur me mendime, sidomos për çështje ekonomike apo profesionale. Një ndjenjë pasigurie financiare mund të krijojë ankth dhe të të pengojë të shohësh qartë mundësitë që ke përpara. Në familje, ndoshta ke marrë më shumë përgjegjësi se ç’duhet dhe kjo po ndikon në qetësinë tënde. Në dashuri, lidhjet e brishta mund të përballen me tensione. Mos e tepro me analizën e çdo gjëje — lër pak hapësirë për spontanitet dhe do ta ndjesh menjëherë lehtësimin.
Gaforrja
Si shumë të hëna e të marta të fundit, edhe kjo ditë sjell pak lodhje dhe ndjesinë e tensionit. Në punë mund të ndjesh mungesë mbështetjeje ose keqkuptime me kolegët. Në familje, debatet e vogla mund të rikthejnë lodhjen emocionale që po përpiqesh të shmangësh. Është më mirë të mos e kërkosh sot përballjen — mbrëmja mund të jetë e ngarkuar. Kujdes me lodhjen fizike dhe përpiqu të rikuperosh qetësinë përmes pushimit e distancës nga stresorët.
Virgjëresha
Sot rrezikon të lodhesh duke parë probleme që në fakt nuk janë aq të mëdha. Ankthi për të ardhmen mund të ndikojë në mënyrën si i sheh njerëzit dhe situatat përreth teje. Në punë, pritjet e larta mund të krijojnë zhgënjim, ndërsa në dashuri, tensioni i brendshëm mund të përcillet te partneri. Është koha për të ndalur ritmin dhe për të marrë frymë më thellë: mos i ngarkoni marrëdhëniet me kërkesa të tepërta. Në fund të ditës do ta kuptosh që shumë nga shqetësimet ishin vetëm pasojë e lodhjes. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd