Xhaka vazhdon të mbajë lart Sunderlandin, me golin e shënuar i eviton humbjen përballë Evertonit
Transmetuar më 04-11-2025, 09:13

Granit Xhaka ka qenë protagonist në ndeshjen që Sunderland luajti përballë Evertonit në kuadër të javës së 10-të të Premier League.

Takimi përfundoi me shifrat e barabarta 1-1, dhe për të evituar humbjen pasi skuadra mike e Evertonit kishte shënuar e para, mendoi kapiteni, shqiptari i Zvicrës Granit Xhaka. Goli solli barazimin menjëherë pas startit të pjesës së dytë.

Mesfushori shqiptar goditi me të majtën nga jashtë zone, duke dërguar topin në rrjetë.

Goditja u devijua lehtë nga një prej mbrojtësve të Everton, gjë që e bëri të pamundur ndërhyrjen e portierit. Me këtë gol, Xhaka konfirmon formën e mirë dhe rëndësinë e tij për skuadrën e cila deri në këto momente po bën një paraqitje jashtë pritshmërive të sajë.

