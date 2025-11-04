Xhaka vazhdon të mbajë lart Sunderlandin, me golin e shënuar i eviton humbjen përballë Evertonit

Granit Xhaka ka qenë protagonist në ndeshjen që Sunderland luajti përballë Evertonit në kuadër të javës së 10-të të Premier League.
Takimi përfundoi me shifrat e barabarta 1-1, dhe për të evituar humbjen pasi skuadra mike e Evertonit kishte shënuar e para, mendoi kapiteni, shqiptari i Zvicrës Granit Xhaka. Goli solli barazimin menjëherë pas startit të pjesës së dytë.
Mesfushori shqiptar goditi me të majtën nga jashtë zone, duke dërguar topin në rrjetë.
Goditja u devijua lehtë nga një prej mbrojtësve të Everton, gjë që e bëri të pamundur ndërhyrjen e portierit. Me këtë gol, Xhaka konfirmon formën e mirë dhe rëndësinë e tij për skuadrën e cila deri në këto momente po bën një paraqitje jashtë pritshmërive të sajë.
