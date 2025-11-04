Shqipëria kryeson botën për emigracionin, OECD: gati një në katër shqiptarë jeton jashtë vendit

Tiranë | 4 nëntor 2025
Shqipëria është vendi me nivelin më të lartë të emigracionit në raport me popullsinë ndër 45 shtete të analizuara nga OECD, me një ritëm largimi që ka tejkaluar të gjitha vendet e rajonit dhe shumë ekonomi globale.
Sipas raportit më të fundit të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, në vitin 2023 për çdo 1,000 banorë shqiptarë, 22.1 kanë emigruar drejt vendeve anëtare të OECD-së. Ky tregues e vendos Shqipërinë përpara Rumanisë, Bullgarisë dhe Kubës, duke reflektuar shkallën e jashtëzakonshme të largimit të popullsisë.
Ndërkohë, të dhënat nënvizojnë se thuajse një në katër shqiptarë aktualisht jeton jashtë vendit, duke e kthyer fenomenin e emigracionit në një prej sfidave kryesore demografike dhe ekonomike të vendit.
Studiuesit e OECD theksojnë se ndryshe nga vendet që vuajnë konflikte ose kriza humanitare, emigracioni shqiptar është kryesisht ekonomik dhe social, i nxitur nga: – pagat e ulëta – rritja e kostos së jetesës – mungesa e mundësive profesionale – perceptimi i një të ardhmeje më të mirë jashtë vendit
Ekspertët paralajmërojnë se ky nivel i lartë largimesh po krijon presion të fortë në tregun vendas të punës, duke sjellë mungesa të ndjeshme të forcës punëtore dhe plakje të shpejtë të popullsisë, me pasoja të drejtpërdrejta për ekonominë dhe sistemet sociale.
Shumë të rinj dhe profesionistë të kualifikuar po zgjedhin të largohen drejt Italisë, Gjermanisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, duke vijuar trendin e viteve të fundit. Ndër arsyet kryesore renditen: – paga më të larta jashtë vendit – mosbesimi te institucionet – mungesa e meritokracisë – cilësi më e ulët në shëndetësi dhe arsim
Raporti thekson gjithashtu efektin zinxhir të emigracionit, ku familjarët e emigrantëve të hershëm po ndjekin të afërmit e tyre, duke e bërë largimin një zgjedhje të natyrshme për brezat e rinj.
Nëse trendi aktual vijon me ritme të ngjashme, Shqipëria rrezikon humbjen e një pjese të konsiderueshme të popullsisë aktive, duke e vështirësuar rritjen ekonomike dhe zhvillimin afatgjatë të vendit.
