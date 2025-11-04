SHBA-të pezullojnë përkohësisht pagesat për OKB-në

Administrata e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, ka pezulluar përkohësisht pagesat për OKB-në, ndërsa pret reformat në organizatë.
Kjo u deklarua nga Mike Waltz, Përfaqësuesi i Përhershëm i SHBA-së në OKB, në një intervistë me Breitbart News.
“Presidenti po pezullon fondet amerikane derisa të shohim reforma”, shtoi diplomati.
Sipas diplomatit, nën presionin e Shteteve të Bashkuara, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka rënë dakord të shkurtojë buxhetin e organizatës botërore me 15%, gjë që do të çojë në një ulje prej 18% të stafit dhe një ulje prej 25% të paqeruajtësve.
“Unë besoj se në shumë mënyra do ta shpëtojmë atë (OKB-në) nga vetvetja dhe do t’i çojmë reformat përpara.”
