Horoskopi i Paolo Fox për të martën, 4 nëntor 2025

Lexo horoskopin e ditës për të zbuluar çfarë të rezervojnë yjet: parashikimet astrologjike të martës, 4 nëntor 2025, për çdo shenjë të zodiakut — gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.
Dashi
E martë me energji të forta, pasi Hëna ndodhet në shenjën tënde. Sot është koha të rikthesh vëmendjen tek një projekt që kërkon përmirësim apo rishikim, sepse nëse mbështetesh te të tjerët, rrezikon të mos marrësh rezultatet që do. Ke ide të qarta dhe një vendosmëri të admirueshme; asgjë nuk mund të të ndalë kur je i bindur për atë që dëshiron. Kujdes megjithatë në dashuri dhe në marrëdhënie: kokëfortësia mund të krijojë distancë.
Reflektim mbi qiellin e ditës:
Sot mund të ecësh me ritëm të lartë, por mos u mbyll në idetë e tua. Forca jote është pavarësia, por duhet të dëgjosh edhe të tjerët — mund të marrësh frymëzim nga këndvështrime të reja. Në dashuri, trego më pak ngulm dhe më shumë mirëkuptim; vendose veten në vendin e tjetrit.
—
Demi
Një ditë e mirë për rikuperim. Pas një periudhe ndryshimesh të forta, Hëna sjell qetësi dhe stabilitet. Emocionet fillojnë të ekuilibrohen, tensionet e brendshme zbuten. Në punë, mund të marrësh përsëri në dorë një projekt të lënë pezull ose të nisësh diçka të re. Edhe marrëdhëniet profesionale përmirësohen.
Reflektim mbi qiellin e ditës:
Pas një periudhe paqëndrueshmërie, po rifiton qëndrueshmërinë e brendshme. Mos u frikëso nga zgjedhjet që ke bërë: janë pjesë e rritjes tënde. Dëgjo dëshirat e vërteta dhe mos u mbyll në zakone që të japin vetëm ndjesinë e sigurisë.
—
Binjakët
Dita e sotme bën që tju vërviten në kokë plot mendime, mbi shqetësime, kryesisht për çështje ekonomike. Merkuri dhe Saturni janë në pozicione që të nxisin të reflektosh mbi shpenzimet dhe balancat financiare. Në punë, është e nevojshme të rregullosh disa çështje të mbetura pezull. Në familje mund të ketë pasur lodhje ose tension për shkak të një të afërmi. Në dashuri, lidhjet e dobëta kërkojnë më shumë përkushtim.
Reflektim mbi qiellin e ditës:
Mos e lejo ankthin për financat të të marrë gjithë energjinë. Mund t’i zgjidhësh gjërat me maturi, pa humbur gëzimin e përditshëm. Në dashuri, fol hapur për atë që ndjen dhe mos lejo që heshtja të zgjatë keqkuptimet.
—
Gaforrja
Java ka nisur me disa vështirësi të zakonshme për ty. Edhe këtë herë, si në muajt e fundit, e marta ashtu si e djeshmja janë ditë që sjellin tensione, por gjithmonë arrin të dalësh mbi to. Nëse hyn në një debat, ka shumë gjasa të dalësh fitimtar. Megjithatë, po mund të shmangësh lodhjet, bëje, sepse mbrëmja mund të jetë e ngarkuar emocionalisht.
Reflektim mbi qiellin e ditës:
Ke aftësi të mbrosh veten jo vetëm me arsyen, por edhe me ndjeshmërinë. Mos i mbaj emocionet brenda — fol kur ndjen se diçka po të rëndon. Tensionet janë kalimtare; intuita dhe butësia jote do të ndihmojnë të rikthehesh në ekuilibër.
—
Luani
Një ditë për tu ndërmarrë iniciativa të forta. Së bashku me Dashin dhe Demin, je ndër shenjat më të fuqishme të kësaj të marte. Me ndikimin e favorshëm të Merkurit, mund të rikuperosh në çështje pune apo projekte të lëna mënjanë. I vetmi aspekt i ndjeshëm është dashuria: je më energjik fizikisht, por ndjen distancë ose mungesë harmonie me partnerin.
Reflektim mbi qiellin e ditës:
Përdor forcën për të përfunduar detyrat dhe për të rihapur projektet që vlejnë. Në dashuri, mos shmang bisedat e vështira. Përpiqu të afrosh të dashurit e tu pa krenari apo kokëfortësi. Dita është e përshtatshme për të rifituar ekuilibrin dhe për të rilindur në jetën personale.
—
Virgjëresha
Mos u lodh duke menduar për probleme që ende nuk ekzistojnë. Sot rrezikon të krijosh tensione të panevojshme me të tjerët për shkak të shqetësimeve të tua. Kujdes që të mos përcjellësh ankth tek njerëzit e afërt. Në dashuri, yjet të mbështesin, veçanërisht nëse ke pranë një person të rëndësishëm. Pas datës 6 nëntor, priten zhvillime për beqarët.
Reflektim mbi qiellin e ditës:
Frika të bën të shohësh vështirësi aty ku nuk ka. Çdo marrëdhënie ka nevojë për lehtësi. Sot zgjidh të jetosh në të tashmen, pa u mbingarkuar me mendime për të ardhmen. Butësia është forca jote më e madhe.
—
Peshorja
Është momenti për të mbyllur kapituj të vjetër dhe për të ecur përpara. Në dashuri, mund të ketë pasur pasiguri; dita është disi e dobët dhe Hëna në pozicion të pafavorshëm sjell vonesa. Por që nga e mërkura, situata përmirësohet. Mos e braktis një person që e do dhe që e meriton për shkak të lodhjes së përkohshme.
Reflektim mbi qiellin e ditës:
Mos lejo që zhgënjimet e së shkuarës të të mbajnë peng. Ke aftësinë për të gjetur ekuilibrin edhe në kaos. Përdore këtë ditë për të hequr barrët emocionale dhe për t’u përqendruar te njerëzit që të vlerësojnë vërtet.
—
Akrepi
Je ndër shenjat më të mbështetura të momentit. Ky është koha për të vepruar dhe për të bërë më shumë. Nëse puna nuk të kënaq, është momenti për të ndryshuar drejtim dhe për t’u distancuar nga njerëzit që të rëndojnë. Çdo ndryshim që bën tani do të të çojë drejt përmirësimit. Pas datës 6 nëntor, Venusi do të sjellë më shumë pasion në dashuri.
Reflektim mbi qiellin e ditës:
Mos këmbëngul të qëndrosh në situata që nuk të japin më asgjë. Çdo hap i guximshëm tani hap rrugë të reja pozitive. Në dashuri, mos ki frikë nga ndjenjat e reja — më mirë të guxosh sesa të pendohesh që nuk provove.
—
Shigjetari
Je në një moment të fortë dhe aktiv. Pas fundit të tetorit, kur Merkuri hyri në shenjën tënde, çdo pasiguri po zbehet. Hëna dhe Merkuri janë në pozicione që të ndihmojnë të veprosh me vendosmëri. Së shpejti edhe Marsi do të sjellë rezultate konkrete. Mos harro sa shumë ke luftuar në muajt e kaluar; tani është koha të shijosh frytet e tua.
Reflektim mbi qiellin e ditës:
Mos e lejo të kaluarën të të ndalojë. Sot është dita për të hapur horizonte të reja dhe për të frymëzuar të tjerët me optimizmin tënd. Besimi që transmeton ka forcë të madhe; ajo do të të hapë dyer të reja në të ardhmen e afërt.
—
Bricjapi
Si zakonisht në fillim të javës, ndihesh i ngarkuar me mendime. E hëna dhe e marta kanë qenë shpesh ditë të vështira muajt e fundit. Nëse diçka nuk po funksionon, mos insistosh sot — më mirë shtyje për të mërkurën. Nga fundi i javës do të jetë më lehtë të veprosh. Venusi së shpejti do të bëhet i favorshëm dhe do të sjellë përmirësime në dashuri, sidomos pas datës 6 nëntor.
Reflektim mbi qiellin e ditës:
Mos e lodh veten me çështje që mund të presin. Edhe nëse një projekt është ngadalësuar, do të kesh mundësi për ta ringjallur. Në dashuri, prit surpriza të këndshme; në nëntor ndjenjat do të marrin hov pas periudhës së vakët të tetorit.
—
Ujori
Ndihesh i lodhur nga zhvillimet e fundit. Mendimet rreth parave, shtëpisë ose çështjeve ligjore janë të vazhdueshme. Ndoshta ke pasur përshtypjen se duhet t’i bësh të gjitha vetë, ndërsa të tjerët ndërhyjnë pa e njohur situatën. Megjithatë, Venusi është planeti yt më i favorshëm tani: përfito për të forcuar lidhjet dhe miqësitë.
Reflektim mbi qiellin e ditës:
Kërkimi i ndihmës nuk të bën më pak i pavarur. Dëgjo këshillat që vijnë me qëllim të mirë dhe ndiq instinktin. Nëse një lidhje nuk funksionon, pas javës së parë të nëntorit do të thuash qartë mendimin tënd. Financat kanë qenë të trazuara në tetor, por nëntori premton stabilitet të ri.
—
Peshqit
Edhe pse kjo është një periudhë e rëndësishme për ty, sot ndihesh pak i lodhur dhe disi i paqëndrueshëm. Mund të kesh dëshirë për debat apo kundërshti, por është më mirë të shmangësh konfliktet deri të enjten. Qielli është në përgjithësi pozitiv dhe pas datës 6 nëntor Venusi të ndihmon të rifitosh qetësinë në dashuri.
Reflektim mbi qiellin e ditës:
Nëse ndihesh i keqkuptuar, mos e shtyp mendimin tënd — shprehu hapur, por me qetësi. Kujdes me tonin në biseda për të mos e përkeqësuar tensionin. Disa vonesa janë të pashmangshme, por durimi do të shpërblehet. Mos prish një lidhje për keqkuptime të vogla: nga data 6 nëntor gjithçka kthehet në favorin tënd. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd