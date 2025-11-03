Xhaka realizon gol në Premier League

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 03-11-2025, 23:01
Granit Xhaka protagonist. Mesfushori me origjinë shqiptare ka realizuar gol me Sunderland. Ai ka ndëshkuar skuadrën e Everton, në ndeshjen e vlefshme për Premier League.
Për Xhakën ky është goli i parë me fanellën e skuadrës së Sunderland. Më herët, ai ka dhuruar edhe 3 asiste.
Kujtojmë që lojtari u transferua në verë, nga radhët e ekipit gjerman të Leverkusen.
