Xhaka realizon gol në Premier League
Transmetuar më 03-11-2025, 23:01

Granit Xhaka protagonist. Mesfushori me origjinë shqiptare ka realizuar gol me Sunderland. Ai ka ndëshkuar skuadrën e Everton, në ndeshjen e vlefshme për Premier League.

Për Xhakën ky është goli i parë me fanellën e skuadrës së Sunderland. Më herët, ai ka dhuruar edhe 3 asiste.

Kujtojmë që lojtari u transferua në verë, nga radhët e ekipit gjerman të Leverkusen.

