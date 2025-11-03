Zjarr në Fushë-Milot, digjet një grumbull gomash – Tym i dendur mbulon rrugën dhe zonën Lezhë–Laç

Një zjarr ka përfshirë mbrëmjen e kësaj të hëne një grumbull gomash makinash në zonën e Fushë-Milotit. Ngjarja ka shkaktuar tym të dendur, i cili ka mbuluar një pjesë të rrugës kryesore, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve në aksin Lezhë–Laç.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë forcat zjarrfikëse të Kurbinit, të ndihmuara edhe nga zjarrfikësit e Lezhës, të cilat po punojnë për shuarjen e flakëve dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme në zonën përreth.
Fatmirësisht, deri në këto momente, nuk raportohen persona të lënduar, ndërsa ende nuk dihet shkaku i rënies së zjarrit. Policia ndodhet në terren dhe po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
