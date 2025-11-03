Përse ndodhi plagosja me armë në Durrës, emri dhe pamjet

Durrës – Qëllohet me armë 31-vjeçari Mateo Duma, plagoset në këmbë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën
Një ngjarje me armë zjarri ka tronditur pasditen e sotme qytetin e Durrësit, ku 31-vjeçari Mateo Duma ka mbetur i plagosur.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 16:20, në rrethana ende të paqarta.
Sipas burimeve zyrtare, Duma ka shkuar vetë për ndihmë mjekësore në urgjencën e spitalit të Durrësit, duke qenë jashtë rrezikut për jetën.
Ai është plagosur në këmbë, në zonën e thembrës, dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve, të cilët konfirmojnë se gjendja e tij është stabile.
Pas sinjalizimit, forcat e policisë kanë shkuar në vendngjarje, ndërsa është ngritur grupi hetimor që po punon, nën drejtimin e Prokurorisë së Durrësit, për zbardhjen e shkaqeve dhe identifikimin e autorit të dyshuar.
Nga të dhënat paraprake, viktima nuk ka dhënë ende detaje për rrethanat e plagosjes, ndërsa policia po verifikon pistat e mundshme që lidhen me ngjarjen. /noa.al
