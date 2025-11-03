Aksidenti tragjik ku humbi jetën 33-vjeçari, arrestohen dy shoferët e përfshirë në përplasjen trefishtë

Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur në aksin rrugor Strum–Roskovec, ku humbi jetën 33-vjeçari Klajdi Hoxha. Ngjarja e rëndë ndodhi ditën e djeshme, ndërsa Policia Rrugore e Fierit ka arrestuar dy shoferët e përfshirë në përplasjen trefishtë.
Sipas të dhënave zyrtare, motomjeti që drejtohej nga viktima është përplasur fillimisht me një automjet të drejtuar nga B. C., 70 vjeç, banues në Roskovec, dhe më pas me një tjetër automjet që drejtohej nga F. D., 37 vjeç, banues në Berat. Për pasojë, Klajdi Hoxha ka humbur jetën në vendngjarje.
“Specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor kryen arrestimin në flagrancë të shtetasve B. C. dhe F. D. për veprën penale ‘Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor’”, thuhet në njoftimin e policisë.
Autoritetet po hetojnë për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes, ndërsa bëjnë apel për respektimin e rregullave të qarkullimit në rrugë.
33-vjeçari Klajdi Hoxha, baba i dy fëmijëve të mitur, po kthehej nga puna në momentin e aksidentit. Ai punonte në sera, si shumë banorë të zonës së Strumit.
