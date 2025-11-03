Plagosje në Vlorë, 39-vjeçari dërgohet në spital pas një konflikti

Vlorë, 3 Nëntor 2025 – Policia po kërkon një 33-vjeçar të dyshuar për plagosjen e një personi në qytetin e Vlorës.
Sipas të dhënave paraprake, gjatë një konflikti për shkaqe ende të paqarta, një 39-vjeçar me inicialet K.K. është goditur në kokë me një mjet të fortë nga shtetasi S.D., i cili më pas është larguar nga vendngjarja.
I plagosuri është dërguar menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, policia ka ngritur një grup hetimor për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe po vijon kërkimet për kapjen e autorit.
