Vijon lëvizja në Policinë e Shtetit — priten ndryshime në disa qarqe kryesore
Transmetuar më 03-11-2025, 09:52

3 Nëntor 2025 – Aktualitet

Pas shkarkimit të drejtorit të Policisë së Korçës, Erion Ahmeti, dhe dorëheqjes së drejtorit të Policisë së Elbasanit, Fatmir Hoxha, pritet që procesi i ndryshimeve të vijojë edhe në disa qarqe të tjera të vendit.

Burime brenda institucionit bëjnë me dije se gara është hapur për drejtimin e Policisë së Shkodrës, ku aktualisht detyrën e ushtron me komandim Gentian Berberi, i cili pritet të kandidojë për konfirmim në post.

Ndryshime priten gjithashtu në qarkun e Lezhës, që aktualisht drejtohet nga Altin Mena, ndërsa vëmendja është përqendruar edhe tek Drejtoria e Policisë së Tiranës, ku në krye ndodhet Elton Alushi.

Sipas burimeve, në pjesën më të madhe të qarqeve mund të ketë emërime të reja, si dhe transferime të drejtuesve aktualë. Në listën e emrave që mund të promovohen përmendet edhe Uljan Shpataraku.

Ndërkohë, sot nisin aplikimet për drejtues të departamenteve në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, konkretisht për Departamentin e Kufirit dhe Migracionit si dhe për atë të Marrëdhënieve Ndërkombëtare.

Në pritje mbetet hapja e garës për Departamentin e Policisë Kriminale, që aktualisht drejtohet nga Neritan Nallbati. Ligji për Policinë e Shtetit, i miratuar një vit më parë, parashikon se edhe ky pozicion duhet të dalë në konkurrim.

