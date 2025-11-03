Paulo Dybala humb penalltinë kundër Milanit dhe më pas largohet nga fusha i dëmtuar…

ITALI – Ishte një mbrëmje e hidhur në San Siro për Romën, e cila po luante ndeshjen e shtyrë të raundit të dhjetë të Serie A kundër AC Milan.
Në minutën e 81-të, me kuqezinjtë që po udhëhiqnin 1-0, gjyqtari Guida akordoi një penallti për verdhekuqtë për një prekje me dorë nga Fofana pas një goditjeje dënimi të Pellegrinit. Mundësia dukej të ishte e mirë për ta rikthyer ndeshjen në rrugën e duhur dhe për t’i dhënë jetë të re ekipit të Romës.
Paulo Dybala u afrua për të gjuajtur penalltinë, por gjuajtja e tij u prit nga Maignan, i cili u hodh në të majtë dhe e devijoi topin në kënd. Sikur të mos mjaftonte kjo, argjentinasi pësoi një dëmtim muskulor gjatë penalltisë, duke e detyruar të kërkonte menjëherë një zëvendësim. Baldanzi hyri në fushë në vend të tij, ndërsa stadiumi mbante frymën për gjendjen e numrit 21.
Kamerat më pas treguan Dybalën në stol duke qarë, një shenjë e qartë e ashpërsisë së dëmtimit të kofshës së majtë dhe zhgënjimit të tij për mundësinë e humbur.
Penalltia e humbur ndikoi shumë në rezultatin përfundimtar, por dëmtimi i talentit argjentinas është edhe më shqetësues. Gjendja e tij do të vlerësohet në orët në vijim, duke e lënë Romën në pasiguri.
