Tërmet shkatërrimtar në Afganistan! Paraprakisht 20 viktima dhe qindra të plagosur

Afganistan- Të paktën 20 persona kanë vdekur pas një tërmeti që goditi Afganistanin verior, thonë autoritetet lokale, ndërsa numri i viktimave pritet të rritet ndërsa përpjekjet e shpëtimit vazhdojnë.
Qindra të tjerë kanë mbetur të plagosur, thanë zyrtarët vendas për BBC-në.
Tërmeti goditi pranë Mazar-e-Sharif, një nga qytetet më të mëdha në Afganistan, me rreth 500,000 banorë, në orët e para të së hënës, rreth orës 01:00 sipas orës lokale.
Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së, tërmeti kishte një magnitudë prej 6.3 ballë dhe një thellësi prej 28 km, dhe ishte shënuar në një nivel alarmi portokalli, që tregon se ka të ngjarë të ketë “viktima të konsiderueshme”.
Sharafat Zaman Amar, zëdhënëse e ministrisë së shëndetësisë të qeverisë talebane, tha se më shumë se 20 persona janë vrarë dhe më shumë se 320 të tjerë janë plagosur.
Zyrtarët provincialë i thanë më parë BBC-së se numri i viktimave ka të ngjarë të rritet ndërsa përpjekjet e shpëtimit vazhdojnë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd