Barcelona nuk fal, gola dhe spektakël. Shënon edhe Yamal
Transmetuar më 02-11-2025, 21:31

Barcelona nuk fal në shtëpi ndaj Elches, duke fituar me shifrat 3-1. Katalanasit zgjidhën ndeshjen shumë shpejt, duke shënuar dy herë, me Yamal dhe Torres.

Mir shkurtoi diferencat, me golin e tij në fundin e pjesës së parë. Në fillimin e pjesës së dytë, Rashford i dha fund dilemave një herë e mirë për këtë takim.

Ekipi i Flick është në vendin e dytë me 25 pikë të grumbulluara, 5 pikë më pak se Real Madrid.

