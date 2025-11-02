Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ertjan Kofsha shkëlqen në Durrës: Dy medalje historike për peshëngritësin nga Shtërmeni në evropianin e të rinjve
Transmetuar më 02-11-2025, 18:29

Durrës, Shqipëri — 2 nëntor 2025

Peshëngritësi i talentuar shqiptar, Ertjan Kofsha nga Shtërmeni, ka bërë një paraqitje të jashtëzakonshme në Kampionatin Evropian të të Rinjve në Durrës, duke siguruar dy medalje bronzi dhe duke konfirmuar pritshmëritë e larta për të.

Kofsha shkëlqeu në stilin e shkëputjes, ku me 162 kilogramë të realizuar në provën e dytë arriti të sigurojë medaljen e bronztë. Në provën e tretë ai tentoi të ngrejë 167 kilogramë, por pa sukses. Në stilin e shtytjes, ai ngriti 194 kilogramë, duke u renditur i katërti dhe duke humbur medaljen për pak.

Në total, me 356 kilogramë të ngritura, sportisti shqiptar rrëmbeu medaljen e bronztë në dygarësh, duke u ngjitur mes më të mirëve të kontinentit në kategorinë 94 kilogramë, një nga më konkurrueset e turneut.

Ky sukses vjen vetëm pak ditë pas triumfit të Enkileda Carja, e cila fitoi tre medalje ari në të njëjtin aktivitet, duke e bërë Shqipërinë krenare dhe duke dëshmuar fuqinë e brezit të ri të peshëngritjes shqiptare.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

