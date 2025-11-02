Aksident në aksin Strum-Roskovec, humb jetën drejtuesi i motorit

FIER- Një aksident i rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në aksin Strum-Roskovec. Mësohet se një makinë është përplasur me një motor. Nga aksidenti ka humbur jetën drejtuesi i motorit
Njoftimi i Policisë:
Fier/Informacion paraprak Rreth orës 17:20, në aksin rrugor "Strum-Roskovec", automjeti me drejtues shtetasin F. D., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin B. C., dhe me motomjetin me drejtues shtetasin K. H., 33 vjeç, banues në Strum. Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë drejtuesi i motomjetit. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd