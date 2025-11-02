Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Turp dhe fyerje kombëtare! Të ndalohet sa më shpejt’! Spartak Ngjela: Fatos Nano, të vendoset në Varrezat e Personaliteteteve të Kombit
Transmetuar më 02-11-2025, 14:35

Tiranë- Spartak Ngjela shpreh revoltën për vendimin që ish-kryeministri Fatos Nano të varroset në varrezat e zakonshme në Tiranë.

Ai e quan këtë një "shkelje të rëndë kundër historisë së Shqipërisë", the kërkon që të ndalohet menjëherë dhe trupi i Nanos të prehet në Varrezat e Dëshmorëve.

Reagimi i Ngjelës:

Turp kombëtar dhe fyerje e personalitet të Republikës së Shqipërisë

Sot në Tiranë, tre herë kryeministrin e Shqipërisë, shkëlqesinë e tij zotin Fatos Nano, po e varrosin në varrezat e zakonshme në Tiranë.

Dhe kjo është një shkelje e rëndë kundër historisë së Shqipërisë dhe ndjenjës kombëtare, karakterit dhe personalitetit të Republikës së Shqipërisë dhe vetë shoqërisë shqiptare.

Urgjentisht ky akt duhet të ndalohet sa në shpejt që të jetë e mundur, dhe shkëlqesia e tij, Fatos Nano, të vendoset në Varrezat e Personaliteteteve të Kombit shqiptar.

Me respektimin sublim për Kryeministrin e Shqipërisë Fatos Nano

Spartak Ngjela 2 nëntor 2025

