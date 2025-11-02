Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Sulm me thikë në tren në Britani, 10 të plagosur – 9 në gjendje kritike
Transmetuar më 02-11-2025, 07:36

Britani e Madhe | 2 nëntor 2025

Një ngjarje e rëndë ka tronditur Mbretërinë e Bashkuar, pasi një sulm me thikë në një tren pasagjerësh ka lënë 10 persona të plagosur, prej të cilëve 9 në gjendje kritike. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së shtunës, rreth orës 19:40, në trenin që udhëtonte nga Doncaster drejt London King’s Cross dhe u ndal urgjentisht në stacionin Huntingdon, në Cambridgeshire.

Sipas policisë së transportit britanik, një burrë i armatosur me një thikë të madhe sulmoi pasagjerët në bord, duke shkaktuar panik dhe kaos. Forcat policore ndërhynë menjëherë dhe neutralizuan agresorin, ndërsa dy persona u arrestuan në lidhje me ngjarjen. Viktimat u dërguan me urgjencë në spital, ku mjekët po luftojnë për t’u shpëtuar jetën.

Autoritetet britanike e cilësuan rastin si “incident madhor” dhe aktivizuan protokollin e sigurisë “Plato”, i përdorur në situata të dyshuara për sulme terroriste. Më vonë, ky status u tërhoq, por hetimet po vijojnë me përfshirjen e njësisë antiterror. Në vendndodhje u angazhuan forca të armatosura, policia e transportit, ambulanca ajrore dhe ekipe mjekësore.

Dëshmitarë thanë se skena e sulmit ishte e tmerrshme, me pasagjerët që vraponin, bërtisnin dhe fshiheshin në tualete për t’i shpëtuar agresorit. Njëri prej tyre deklaroi se pa njërin nga të dyshuarit në momentin e arrestimit.

Kryeministri britanik Sir Keir Starmer e dënoi ngjarjen, duke e cilësuar atë “të tmerrshme dhe thellësisht shqetësuese” dhe falënderoi shërbimet emergjente për reagimin e tyre të shpejtë dhe vendimtar.

Hetimet janë në vijim dhe autoritetet po punojnë për të zbardhur motivet e sulmit dhe rrethanat e sakta të ngjarjes.

