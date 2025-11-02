Arrestohet Bertil Alliaj, autori i dyshuar i vrasjes së kushuririt të tij, Dalan Alliaj

Bertil Alliaj, autori i dyshuar si vrasësi i djalit të xhaxhit të tij Dalan Alliaj, ngjarje e ndodhur mbrëmjen e djeshme në Gjorm të Vlorës, ka rënë në prangat e policisë. Bertil Alliaj u arrestua në zonën malore të Gjormit, vend ku ishte fshehur pas ngjarjes, pas një operacioni të shpejtë policor.
36-vjeçari Dalan Alliaj, u vra mbrëmjen e djeshme më 5 plumba nga kushëriri i tij. Ngjarja e rëndë raportohet të ketë ndodhur rreth orës 20:25, ndërsa kanë qenë familjarët që kanë gjetur trupin e pajetë të 36-vjeçarit. Ai është dërguar dhe në spital, por pa shenja jete.
Autori Bertil Alliaj rezulton i dënuar më parë në mungesë për masakrën e Çoles në vitin 2015 ku 3 të rinj mbetën të vrarë në një kazino.
Dalan Alliaj, rezulton administrator i kompanisë Allidagu në Fier, me aktivitet në fushën e prodhimit, përpunimit dhe shpërndarjes së ushqimeve, mbarështimi i kafshëve në fermat agroblegtorale të mëdha, tregti kafshësh të gjalla si dhe servis e tregti automjetesh.
Në polici janë shoqëruar 5 persona lidhur me ngjarjen, ndërsa ende nuk ka një pistë të qartë për konfliktet e mundshme mes autorit dhe viktimës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd