Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Dhoma gazi për shqiptarët’! Skandal në Maqedoninë e Veriut, çfarë ndodhi në stadium
Transmetuar më 01-11-2025, 23:11

Shkëndija e Haraçinës mundi minimalisht skuadrën e Pobedës me shifrat 1-0, në sfidën e ligës së dytë të Maqedonisë së Veriut. Ndeshja e mbajtur në Prilep nuk u zhvillua aspak në kushte normale, pasi gjatë gjithë kohës pati thirrje anti-shqiptare nga tifozët vendas.

Madje, edhe gjatë transmetimit live, ato dëgjohen pas golit të skuadrës shqiptare. “Dhoma gazi për shqiptarët”, apo edhe “vritini shqiptarët”, ishin disa nga thirrjet.

Tashmë pritet një vendim nga organet kompetente për këto episode të turpshme, edhe pse shpeshherë për raste të tilla në Maqedoni kanë zgjedhur heshtjen.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...