Detaje/ Vrasja në Gjorm, Dalan Alliaj dyshohet se është qëlluar me 6 plumba nga djali i xhaxhait, Bertil Alliaj

VLORA- Një ngjarje e rëndë ka tronditur mbrëmjen e sotme fshatin Gjorm të bashkisë Selenicë, ku 36-vjeçari Dalan Alliaj është vrarë me armë zjarri. Sipas dëshmive, viktima kishte shkuar për vizitë te xhaxhai i tij, Bertil Alliaj, i cili njihet si një nga autorët e masakrës së Çoles në vitin 2015, ku humbën jetën tre persona.
Policia ka nisur hetimet dhe është shpallur në kërkim Bertil Alliaj, djali i xhaxhait të viktimës, i dyshuar si autori i ngjarjes. Po ashtu, po hetohen edhe pista të tjera, përfshirë motivet e mundshme të hakmarrjes. Dalan Alliaj njihet si pronar i një pike të pjesëve të këmbimit të automjeteve në Levan, Fier.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd