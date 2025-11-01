Atentat në Gjorm të Vlorës. Vritet Dalan Aliaj. Ngjarja dyshohet se ka lidhje me ‘Masakrën e Çoles’ më 2015

Vlorë- Atentat në Gjorm të Vlorës.
Ka ndërruar jetë 35-vjeçari Dalan Gjolek Aliaj, i plagosur rëndë me armë zjarri mbrëmjen e së shtunës në fshatin Gjorm të Vlorës. Ai u transportua me urgjencë drejt spitalit rajonal, por nuk arriti t’u mbijetonte plagëve, me mjekët që konfirmuan vdekjen pak minuta pas mbërritjes.
Aliaj ishte djali i xhaxhait të Bertil Aliajt, person i përfshirë në ngjarjen e njohur si “Masakra e Coles” në vitin 2015, ku pas një sherri në kazino mbetën të vrarë Albi Limaj, Haki Rakipi dhe Ardi Velaj, ndërsa policia arrestoi disa persona lidhur me atë ngjarje.
Ngjarja e sotme ka ngritur alarmin për një rikthim të konfliktit të dikurshëm, ndërsa zona është blinduar nga forcat e policisë. Grupet hetimore po punojnë për të identifikuar autorët dhe për të zbardhur motivet e atentatit.
Hetimet vijojnë, ndërsa tensioni në zonë mbetet i lartë.
Vlorë/Informacion paraprak
Sot, në fshatin Gjorm, Vlorë, në rrethana ende të paqarta, është gjetur pa shenja jete nga familjarët e tij, shtetasi D. A., 36 vjeç, banues në Fier. Nga veprimet paraprake, gjatë këqyrjes së trupit, i janë konstatuar plagë të dyshuara të shkaktuara me armë zjarri.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po kryen këqyrjen e vendit të ngjarjes dhe të gjitha veprimet hetimore për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit.
