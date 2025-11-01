Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Vranë bashkëatdhetarin, ulet dënimi për vëllezërit shqiptarë në Itali
Transmetuar më 01-11-2025, 19:32

ITALI – Gjykata e Apelit në Venecia ka ulur dënimin nga 18 në 15 vjet burg për vëllezërit shqiptarë Klinton dhe Ilmi Rakipaj, të dënuar për vrasje me dashje dhe tentativë vrasjeje të dyfishtë. Vendimi parashikon edhe mundësinë që ata të vuajnë pjesën e mbetur të dënimit në arrest shtëpie, me monitorim elektronik.

Ngjarja ndodhi më 23 korrik 2023 në lagjen Forcellini të Padovas, ku gjatë një konflikti, dy vëllezërit goditën me thikë në zemër 24-vjeçarin Albert Deda, duke i shkaktuar vdekjen, si dhe plagosën rëndë dy të rinj të tjerë shqiptarë, të moshave 26 dhe 28 vjeç. Më pas, ata u larguan me një automjet ‘Renault Clio’ të kuqe, por u arrestuan një ditë më vonë nga policia italiane afër zonës së Villesse, rreth 20 kilometra nga kufiri.

Gjatë shqyrtimit në Apel, gjyqtari Lorenzo Miazzi vendosi të lehtësojë dënimin, duke marrë parasysh sjelljen e mirë të të akuzuarve gjatë qëndrimit në burgjet e Vicenzës dhe Rovigos, ku ata kishin marrë pjesë edhe në aktivitete pune.

Me vendimin e ri, Klinton dhe Ilmi Rakipaj do të vendosen në shtëpinë e xhaxhait të tyre në zonën e Venecias, ku do të qëndrojnë nën mbikëqyrje me pajisje elektronike, deri në përfundim të dënimit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...