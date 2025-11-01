Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Forcat speciale ukrainase tentativë për të transportuar ushtarë me heilokpter, kapen ‘mat’ nga rusët. Vrasin 11 persona në bord (VIDEO)
Transmetuar më 01-11-2025, 17:57

UKRAINË- Forcat ushtarake ruse të premten në mbrëmje penguan një përpjekje të forcave speciale ukrainase për të transportuar ushtarë me helikopter në Pokrovsk në Ukrainën lindore, duke vrarë të 11 personat në bord, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes në një deklaratë sot.

Sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, qëllimi i operacionit ukrainas ishte të parandalonte përparimet e mëtejshme ruse në qytet. Rusia kërkon të pushtojë të gjithë rajonin e Donbasit, i cili përfshin rajonet Luhansk dhe Donetsk. Ukraina ende kontrollon rreth 10% të Donbasit (një sipërfaqe prej rreth 5,000 kilometrash katrorë në Donetskun perëndimor).

Pushtimi i Pokrovskut, të cilin mediat ruse e quajnë "portë hyrëse për në Donetsk", si dhe i Kostyantynivkës në verilindje, të cilën forcat ruse po përpiqen gjithashtu ta rrethojnë, do t’i jepte Moskës një bazë nga e cila të lëvizte në veri drejt dy qyteteve më të mëdha ukrainase, Kramatorsk dhe Sloviansk.

Ukraina njoftoi më parë këtë javë se kishte vendosur forca speciale në Pokrovsk, duke përdorur një helikopter UH-60 Black Hawk. Një video e postuar në mediat sociale tregonte ushtarë ukrainas duke zbritur nga helikopteri në një fushë.

Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi se kishte eliminuar plotësisht grupin e ushtarëve ukrainas.

"Të 11 burrat që zbritën nga helikopteri u vranë," thuhej në deklaratë, duke shtuar se forcat ruse po përparonin në Pokrovsk dhe po pastronin zonën.

Forcat ruse u përpoqën të rrëzonin UH-60 (Black Hawk), por ai arriti të shpëtonte.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...