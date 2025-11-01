Forcat speciale ukrainase tentativë për të transportuar ushtarë me heilokpter, kapen ‘mat’ nga rusët. Vrasin 11 persona në bord (VIDEO)

UKRAINË- Forcat ushtarake ruse të premten në mbrëmje penguan një përpjekje të forcave speciale ukrainase për të transportuar ushtarë me helikopter në Pokrovsk në Ukrainën lindore, duke vrarë të 11 personat në bord, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes në një deklaratë sot.
Sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, qëllimi i operacionit ukrainas ishte të parandalonte përparimet e mëtejshme ruse në qytet. Rusia kërkon të pushtojë të gjithë rajonin e Donbasit, i cili përfshin rajonet Luhansk dhe Donetsk. Ukraina ende kontrollon rreth 10% të Donbasit (një sipërfaqe prej rreth 5,000 kilometrash katrorë në Donetskun perëndimor).
Pushtimi i Pokrovskut, të cilin mediat ruse e quajnë "portë hyrëse për në Donetsk", si dhe i Kostyantynivkës në verilindje, të cilën forcat ruse po përpiqen gjithashtu ta rrethojnë, do t’i jepte Moskës një bazë nga e cila të lëvizte në veri drejt dy qyteteve më të mëdha ukrainase, Kramatorsk dhe Sloviansk.
Ukraina njoftoi më parë këtë javë se kishte vendosur forca speciale në Pokrovsk, duke përdorur një helikopter UH-60 Black Hawk. Një video e postuar në mediat sociale tregonte ushtarë ukrainas duke zbritur nga helikopteri në një fushë.
Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi se kishte eliminuar plotësisht grupin e ushtarëve ukrainas.
"Të 11 burrat që zbritën nga helikopteri u vranë," thuhej në deklaratë, duke shtuar se forcat ruse po përparonin në Pokrovsk dhe po pastronin zonën.
Forcat ruse u përpoqën të rrëzonin UH-60 (Black Hawk), por ai arriti të shpëtonte.
⚡️The landing of a group of special operations forces of the Main Intelligence Directorate (GUR) near Krasnoarmeysk (Pokrovsk) was intercepted, all 11 paratroopers were destroyed.
– the Russian Ministry of Defense pic.twitter.com/fi3HK2Ipsh
— Jacque Line🇵🇭 (@MissJacque_line) November 1, 2025
