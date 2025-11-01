Dy vite nga marrëveshja për kampin e Gjadrit, protestë në Tiranë dhe Lezhë

Aktivistë shqiptarë dhe mbi 100 aktivistë ndërkombëtarë kanë zhvilluar sot një protestë në Tiranë dhe në Gjadër të Lezhës. Kjo protestë u zhvillua lidhur me dyvjetorin e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë për ndërtimin e kampit të emigrantëve në Gjadër të Lezhës.
Në banderolat e aktivistëve shkruhet: ‘Meloni, Rama, Von der Leyen, Trump, burgjet tuaja të rimigrimit janë kriminale. Ndalo financimin e luftërave dhe deportimin e emigrantëve.’
Në një tjetër poster të madh, janë afishuar portretet e liderëve, Donald Trump, Ursula von der Leyen, Edi Rama dhe Giorgia Meloni, të veshur me uniforma policie e ushtarake.
Kampi i Gjadrit u ngrit në bazë të një marrëveshje të nënshkruar mes qeverisë shqiptare dhe italiane.
Në bazë të dekretit të Qeverisë Italiane kontigjente të tilla qëndrojnë në kampin e Gjadrit derisa të deportohen në vendet e tyre të origjinës, ku afati maksimal i qëndrimit do të jetë 18 muaj. Fillimisht, kampi i Gjadrit ishte konceptuar për të strehuar përkohësisht azilkërkuesit e shpëtuar në det nga anijet italiane, për një periudhë deri në 28 ditë.
Por me dekretin e ri të qeverise Meloni, “Gjadri” do të shërbejë edhe si qendër ndalimi për emigrantët që nuk kanë më të drejtë azili dhe pritet të deportohen në vendet e tyre të origjinës.
