Foto dhe video nga lufta mes dy familjeve në fshatin grek

Hakmarrja mes dy familjeve në Kretë ka përfunduar në një masakër të përgjakshme. Të paktën dy të vdekur dhe 15 të plagosur, një në gjendje shumë të rëndë, është bilanci i asaj që ndodhi në fshatin Vorizia.
Sipas asaj që shkruajnë mediat viktimat janë nga anët e të dyja familjeve. Në mesin e tyre ka fëmijë dhe gra.
Të shtënat me kallashnikov nisën si hakmarrje ndaj një bombe që shpërtheu në banesën e një prej familjeve.
Në fshat kanë shkuar forca të shumta policie që të japin përshtypjen e një lufte që ka ndodhur në fshatin e vogël grek.
Mediat shkruajnë se janë shtënë më shumë se 2 mijë plumba.
Pjesa tjetër e banorëve të fshatit janë mbyllur në shtëpitë e tyre, duke qenë nën “pushtetin” e plumbave.
Në momentin që ka ndërhyrë policia, ata kanë pushuar së qëlluari në fshat.
Por ata nuk janë ndalur, pasi mediat raportojnë se të shtënat janë zhvendosur në kanionin e Vorizias.
Ndërkohë autoritetet përballen me një problematikë tjetër, frikës se hakmarrja mund të vazhdojë edhe në dyert e spitaleve.
Për këtë arsye familjet janë transportuar në spitale të ndryshme.
