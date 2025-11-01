Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Foto dhe video nga lufta mes dy familjeve në fshatin grek
Transmetuar më 01-11-2025, 16:23

Hakmarrja mes dy familjeve në Kretë ka përfunduar në një masakër të përgjakshme. Të paktën dy të vdekur dhe 15 të plagosur, një në gjendje shumë të rëndë, është bilanci i asaj që ndodhi në fshatin Vorizia.

Sipas asaj që shkruajnë mediat viktimat janë nga anët e të dyja familjeve. Në mesin e tyre ka fëmijë dhe gra.

Të shtënat me kallashnikov nisën si hakmarrje ndaj një bombe që shpërtheu në banesën e një prej familjeve.

Në fshat kanë shkuar forca të shumta policie që të japin përshtypjen e një lufte që ka ndodhur në fshatin e vogël grek.

Mediat shkruajnë se janë shtënë më shumë se 2 mijë plumba.

Pjesa tjetër e banorëve të fshatit janë mbyllur në shtëpitë e tyre, duke qenë nën “pushtetin” e plumbave.

Në momentin që ka ndërhyrë policia, ata kanë pushuar së qëlluari në fshat.

Por ata nuk janë ndalur, pasi mediat raportojnë se të shtënat janë zhvendosur në kanionin e Vorizias.

Ndërkohë autoritetet përballen me një problematikë tjetër, frikës se hakmarrja mund të vazhdojë edhe në dyert e spitaleve.

Për këtë arsye familjet janë transportuar në spitale të ndryshme.

