U arrestuar në Shqipëri, themeluesi i Thodex, Faruk Özer, gjendet i vdekur në burg

Turqi – 1 Nëntor, 2025
Faruk Fatih Özer, themelues i bursës tashmë të falimentuar të kriptomonedhave Thodex, është gjetur i vdekur në qelinë e tij në burgun e Tekirdagut, në perëndim të Turqisë. Özer, i njohur shpesh si “mbreti” i kriptomonedhave në Turqi, po vuante një dënim prej 11,196 vjet burg për pastrim parash, mashtrim dhe drejtimin e një organizate kriminale.
Özer ishte arrestuar fillimisht në Shqipëri më 30 gusht 2022, nën një urdhër-arrest ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet turke, dhe u ekstradua në Turqi në prill të vitit 2023. Rasti i tij kishte tërhequr vëmendje globale si një prej skandaleve më të mëdha financiare në historinë e Turqisë, ku rreth 391,000 investitorë humbën kursimet e tyre pas kolapsit të Thodex, me një dëm ekonomik prej rreth 2 miliardë dollarësh. Prokuroria kishte kërkuar një dënim rekord prej 40,562 vjet burg.
Vdekja e tij ka nxitur hapjen e një hetimi zyrtar. Raportet fillestare sugjerojnë mundësinë e vetëvrasjes, megjithatë rrethanat e plota do të sqarohet pas autopsisë. Transmetuesi shtetëror turk TRT konfirmoi lajmin dhe njoftoi se autoritetet po trajtojnë çështjen me seriozitet maksimal.
Vdekja e Özer-it mbyll një kapitull të njohur në botën e kriptomonedhave, duke vënë në pah rreziqet e tregjeve të pakontrolluara të kriptomonedhave dhe pasojat ligjore për operatorët e tyre.
