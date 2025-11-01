Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shkatërrohet rrjeti i trafikut të heroinës në Francë, arrestohen 4 shqiptarë
Transmetuar më 01-11-2025, 11:56

Policia në qytetin francez të Annecy ka arrestuar katër shtetas shqiptarë, të moshës nga 18 deri në 53 vjeç, të dyshuar për përfshirje në trafikun e heroinës.

Hetimet nisën pas një informacioni për një pikë shpërndarjeje droge në lagjen Côte Perrière. Pas një periudhe vëzhgimi, policia identifikoi një prej trafikantëve dhe e ndoqi deri në banesën e tij. Ai u arrestua më pas gjatë një transaksioni droge në zonën Passage de l’Isle.

Gjatë operacionit u ndalua edhe një përdorues, i cili kishte blerë dy doza heroine për 70 euro. Policia vijoi mbikëqyrjen e banesës së trafikantit dhe konstatoi dy persona të tjerë që po largoheshin nga aty; të dy u ndaluan dhe u arrestuan.

Në kontrollin e banesës, hetuesit sekuestruan materiale paketimi, rreth 1.5 kilogramë heroinë në formë blloqesh dhe qese të gatshme për shitje, si edhe 7,600 euro në para të gatshme.

Katër të arrestuarit kanë kërkuar shtyrjen e seancës për t’u përgatitur për mbrojtjen e tyre, ndërsa prokuroria ka kërkuar masën e paraburgimit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...