Vendimi i Lamine Yamal për operacionin trondit botën e futbollit: talenti refuzon ndërhyrjen, Barcelona në pritje

Spanjë, 1 nëntor 2025 – Sensacioni i Barcelonës, Lamine Yamal, ka vendosur të mos i nënshtrohet operacionit për pubalgjinë që e ka munduar prej kohësh, duke zgjedhur trajtimin konservativ në bashkëpunim me klubin katalanas. Vendimi i 17-vjeçarit ka shkaktuar reagime të shumta në Spanjë, sidomos pas polemikave para El Clásico-s dhe performancës më të dobët të sulmuesit në humbjen ndaj Real Madridit.
Yamal ka luajtur i dëmtuar në disa ndeshje, duke sakrifikuar pavarësisht dhimbjeve dhe kufizimit në shpërthyeshmëri e ndryshim ritmi. Trajneri Hansi Flick vazhdon t’i japë besim, ndërsa lojtari punon nën një program të kontrolluar stërvitor dhe terapi të specializuar, me qëllim shmangien e bisturisë.
Sipas mediave spanjolle, talenti i lindur në Rocafonda ka kërkuar edhe mendime të tjera mjekësore jashtë klubit për të siguruar se rruga e rikuperimit po ecën drejt një progresi të qëndrueshëm. Nëse gjithçka shkon sipas planit, ai pritet të rikthehet në fushë këtë të diel në Montjuïc kundër Elche, megjithëse intensiteti i tij do të jetë i administruar me kujdes.
Ekspertët vlerësojnë se pubalgjia është një dëmtim kompleks që kërkon vëmendje të shumëfishtë diagnostikuese dhe rehabilituese. Fizioterapisti Lluís Puig thekson rëndësinë e analizës së deformimeve të mundshme të legenit, gjendjes muskulare dhe ushtrimeve ekscentrike të fokusuara në zonën adduktor-abdomen.
Ky dëmtim ka prekur edhe emra të mëdhenj të futbollit, përfshirë Lionel Messin, i cili arriti të rikuperohej pa ndërhyrje kirurgjikale – një rrugë që Yamal synon ta ndjekë. Barcelona mbetet në gjendje gatishmërie të plotë, duke monitoruar çdo zhvillim për të garantuar rikthimin e sigurt të yllit të saj më të ri.
Për momentin, gjendja e Lamine Yamal konsiderohet nën kontroll, dhe fuqia e tij konkurruese pritet të rikthehet gradualisht, ndërsa e gjithë bota e futbollit pret me interes evolucionin e supertalentit spanjoll.
