Ish-truproja i Fatos Nanos: E zgjodhi Ramën se ishte i vetmi që mund të mundte Berishën!

Ish-truproja i Fatos Nanos, ka treguar sipas tij arsyen që e çoi Fatos Nanon të zgjidhte Ramën në krye të PS.
Viktor Agolli u shpreh se Rama shihej si i vetmi person që mund të mundte Sali Berishën në revanshin politik që kishte marrë.
“Për të mundur Berishën nuk ishte as Namik Dokle, Servet Pëllumbi as Ben Malaj, në atë revansh agresiv politik që kishte, i vetmi për ta mundur ishte Edvin Kristaq Rama i zgjedhur nga Nano.
Kreu i Bashkisë Rama në 2005 krijoi 2 grupe, “MJAFT” dhe “G99”, dhe thirrja e tyre “Nano ik”. U krijuan nga Rama për të sulmuar Nanon. Fillimisht be përjetoi keq ngritjen e Ramës në parti por më pas u bë mentori i tij.
Rama që kur u bë kryeministër për herë të 2 apo 3 marrëdhëniet me Nanon nuk i ka pasur të mira”, tha ai.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd