‘Nano e Berisha darkuan pas debatit televiziv’! Rrëfimi i ish-truprojës: Batutat në ashensor

Ish-truproja i Fatos Nanos, i ftuar në “Kjo Javë” në News24 me Nisida Tufën, ka rrëfyer detaje nga takimi I famshëm mes Nanos dhe Sali Berishës.
Viktor Agoll u shpreh se fillimisht Nano ishte I tensionuar për intervistën në studion e Blendi Faevziut, por pas intervistës gjithçka shkoi mirë dhe dy politikanët darkuan.
“Një nga momentet më të lumtura të Nanos ishte takimi pas 10 vitesh te Blendi Fevziu me Berishën.
Pas 10 vitesh akuza dhe divergjenca, u takuan. Ishte i tensionuar dhe më tha një fjalë, kur mbaroi intervista shkuan dhe në një darkë dhe kur hymë në ashensor më tha ‘shkërdhatë u mërzite ti’”, tha ai.
