‘Berisha dhe Meta i shkatërruan karrierën, me zor e lanë të varroste nënën’! Flet ish-truproja i Fatos Nanos

Ish-truproja i Fatos Nanos ka kujtuar momentet kur ish kryeministrit i ka ndërruar jetë nënë ndërkohë që ishte në burg.
Viktor Agolli ka treguar se për pak ai nuk do të mundte të ishte pjesë e ceremonisë së përcjelljes të së ndjerës për në banesën e fundit, madje për një gjë të tillë është dashur ndërhyrja e Ambasadës Amerikane.
“Fatkeqësia më e madhe e Nanos ishte kur i ndërroi jetë nëna, por makabriteti më i madh ishte ajo iu bë nga Berisha dhe Meta që i shkatërruan karrierën. Me zor e lanë të varroste nënën vetëm pas ndërhyrjes së Ambasadës Amerikane”, ka rrëfyer ai.
Agolli ka treguar detaje edhe nga momentet kur Nano është liruar nga burgu, ku e para gjë që bëri ishte të takonte babanë e tij.
“Erdhi nga Burgu i Bënçës në Tiranë pasi i rrezikohej jeta. Qeveritarët e asaj kohe të PD i thonin dil nga burgu, por ai e vuajti deri në ditën e fundit. Doli nga burgu më 13 mars, ndenji vetëm 10 minuta në familje ku takoi babanë, dhe u nis për në Spille ku ndenji 3 ditë në shtëpinë e Astrit Mërtirit”, tha ai.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd