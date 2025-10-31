Enkileda Carja shndërrohet në mbretëreshën e Evropës, vendos 6 rekorde dhe triumfon me 3 medalje të arta

Durrës, 31 Tetor 2025
Peshëngritësja shqiptare Enkileda Carja ka shkëlqyer në mënyrë spektakolare në Kampionatin Evropian të të Rinjve në Durrës, duke u shpallur kampione e Evropës në kategorinë deri në 63 kg.
Carja dominoi absolutisht garën, duke vendosur 6 rekorde evropiane dhe duke fituar tre medalje të arta. Në stilin e shkëputjes, ajo ngriti 95 kg, 96 kg dhe 98 kg, duke marrë medaljen e parë të artë. Në stilin e shtytjes, peshëngritësja kuqezi ngriti 113 kg, 116 kg dhe 118 kg, duke shënuar rekorde të reja evropiane dhe duke fituar medaljen e dytë të artë.
Në dygarësh, pesha totale e ngritur ishte 216 kg, që i siguroi edhe medaljen e tretë të artë. Ky triumf i jashtëzakonshëm, me tre medalje të arta dhe gjashtë rekorde evropiane në një kampionat kontinentale, e konsolidon Enkileda Carjën si një nga yjet më të shndritshëm të peshëngritjes shqiptare.
