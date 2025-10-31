Vrasja misterioze e 28-vjeçarit shqiptar në Brazil, familja kërkon drejtësi

Brazil, 31 Tetor 2025 — Albani Gropcaj, 28 vjeç, u vra më 18 shkurt 2019 në Fortaleza të Brazilit. Sipas autopsisë, ai është qëlluar tre herë: dy herë në kokë dhe një herë në shpatull, një veprim që tregon qëllimin e qartë të vrasësve.
Miku i tij, biznesmeni italian Guido Bertola, u arrestua menjëherë pas ngjarjes, ndërsa hetimet zbulojnë një rrjet kompleks lidhjesh dhe pagesash që mund të lidhen me vrasjen. Souza, vëllai i partneres së Guidos, Silvia De Souza, akuzon se Guido dhe Silvia kanë urdhëruar vrasjen, duke përdorur një vrasës me pagesë për ekzekutimin e Albanit.
Sipas dëshmisë së Souzas, një zarf me para iu dorëzua një personi që priste në një makinë, ku u identifikua Romario, nipi i tij dhe Silvias, si personi që kreu atentatin. Telefoni i Souzas ka zbuluar foto të një personi me armë, që besohet se është arma e përdorur në vrasje.
Familja Gropcaj, duke dyshuar manipulimin e informacionit nga Guido, kërkon drejtësi dhe të zbulohet e vërteta për ngjarjen tragjike. Pyetjet kryesore mbeten: Kush urdhëroi vrasjen e Albanit dhe cili ishte motivi real i këtij atentati?
